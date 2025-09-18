鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-18 09:15

沙烏地阿拉伯周三（17 日）與巴基斯坦簽署一項防禦協議，規定任何對其中一國的攻擊，將被視為對雙方的攻擊。

沙烏地阿拉伯、巴基斯坦簽署共同防禦協議，加強聯合威懾。（圖：Shutterstock）

據官方沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，當天沙烏地阿拉伯、巴基斯坦在聯合聲明中說，這項協議體現了兩國加強自身安全、實現地區及世界安全與和平的共同承諾，旨在發展兩國防務合作，加強對任何侵略行為的聯合威懾。

協議規定，對沙烏地阿拉伯或巴基斯坦的任何襲擊，都是對兩國的攻擊。

此外，沙國王儲穆罕默德 · 本 · 薩勒曼和巴基斯坦總理夏巴茲 · 謝里夫當天在利雅德舉行會談，討論了加強兩國在各個領域戰略夥伴關係的途徑，並就地區和國際發展、共同關心的問題以及實現安全與穩定的努力交換意見。

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周四表示，沙烏地阿拉伯、巴基斯坦簽署共同防禦協議，這是一個歷史性事件，影響甚至可能超越整個中東。