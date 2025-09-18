〈焦點股〉航太國防展開展 軍工族群湧現利多出盡賣壓
鉅亨網記者王莞甯 台北
「2025 台北國際航太暨國防工業展 (TADTE)」和「台灣國際無人機暨無人載具展」今 (18) 日在台北南港展覽館舉行，展會規模再創歷史新高，不過，航太軍工股盤中有利多出盡壓力，雷虎 (8033-TW) 跌近半根停板，台船 (2208-TW)、事欣科 (4916-TW)、亞航 (2630-TW) 跌逾 3.5%、龍德造船 (6753-TW) 也跌逾 2.5%，而晟田 (4541-TW)、漢翔 (2634-TW) 等均壓在盤下。
本屆展會是台灣唯一的國防航太產業專業平台，呈現了「政策、產業及應用」三位一體的國防科技布局，涵蓋國造艦艇、監偵無人機到衛星關鍵元件，今年匯聚來自 14 國逾 400 家廠商，使用超過 1400 個攤位，展示國防、航太、太空到無人載具的尖端技術與完整產業鏈。
主辦單位外貿協會指出，其中，「國防館」再度將大型國防裝備搬進展場，MIAZT 戰車和 HIMARS 海馬士多管火箭系統首次於展中公開；「台灣太空形象館」由國家太空中心攜手 39 家產學研機構共同打造，涵蓋衛星設計、5G/B5G 通訊、能源管理等完整技術鏈，並聚焦福衛八號計畫最新進展，展現台灣在衛星製造與應用的自研實力。
「亞創中心」率領 21 家無人載具上下游廠商，打造完整產業鏈聚落；「航太公會航太產業館」則由漢翔領軍 19 家會員廠商聯合展出，首次公開無人機反制系統與高速攔截無人機。
而「國防產業發展協會」首次參展，集結 23 家廠商展出航太、造船、資安與後勤等領域。
