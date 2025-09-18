〈焦點股〉航太國防展開展 軍工族群湧現利多出盡賣壓

本屆展會是台灣唯一的國防航太產業專業平台，呈現了「政策、產業及應用」三位一體的國防科技布局，涵蓋國造艦艇、監偵無人機到衛星關鍵元件，今年匯聚來自 14 國逾 400 家廠商，使用超過 1400 個攤位，展示國防、航太、太空到無人載具的尖端技術與完整產業鏈。