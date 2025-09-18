〈2025周慶〉統一集團信義區二大百貨聯手 DREAM PLAZA帶動強大併買效應

統一集團旗下台北信義區二大百貨統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA 今 (18) 日宣布，首度攜手推出周年慶超有感優惠，回饋最高可達 25%，統一時代百貨說明，DREAM PLAZA 開幕後，帶動台北時代整體業績和人潮成長超過 2 成，看好這波周慶對業績動能的強勁挹注。

統一時代說明，DREAM PLAZA 開幕以來，人潮突破 200 萬，其中，又以名品、餐飲業種表現最強勁，也同步帶動台北時代整體業績和來客成長超過 2 成。