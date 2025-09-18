〈2025周慶〉統一集團信義區二大百貨聯手 DREAM PLAZA帶動強大併買效應
鉅亨網記者王莞甯 台北
統一集團旗下台北信義區二大百貨統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA 今 (18) 日宣布，首度攜手推出周年慶超有感優惠，回饋最高可達 25%，統一時代百貨說明，DREAM PLAZA 開幕後，帶動台北時代整體業績和人潮成長超過 2 成，看好這波周慶對業績動能的強勁挹注。
統一時代說明，DREAM PLAZA 開幕以來，人潮突破 200 萬，其中，又以名品、餐飲業種表現最強勁，也同步帶動台北時代整體業績和來客成長超過 2 成。
另一方面，DREAM PLAZA 有效吸引到差異化全新客群，會員輪廓更加年輕，以上班族女性為主，新會員占比達 30%，並帶動時代百貨併買效益。
隨著周年慶檔期到來，統一時代規劃 9/25-10/6 推出化妝品指定櫃位累計滿 2,000 送 300、全館指定櫃位滿 5,000 送 600、指定家電櫃位滿 5,000 送 500 等消費優惠。
若使用 icash2.0 /icash Pay 支付，滿 8,000 加送 500，首五日 (9/25-9/29) 再加碼 icash Pay 綁定統一時代聯名卡或 uniopen 聯名卡支付 8,000 再加送 300，等同消費 8,000 最高贈 2,000 元，回饋最高達 25%。
