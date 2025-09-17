〈航太國防展〉台船訂單能見度看到2030年Q2 拚明年轉盈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-17 15:59

‌



台船 (2208-TW) 新任董事長陳政宏今 (17) 日在上任後首度對外積極發言，由於目前待執行訂單約 1300 億元，訂單能見度看到 2030 年第二季，預估接下來每一年的營收可達 300-350 億元，並使明年台船營運績效轉正。

台船新任董事長陳政宏。(鉅亨網記者王莞甯攝)

台船說明，目前手持訂單 2000 億元，待執行訂單金額約 1300 億元，訂單看到 2030 年第二季，將可挹注未來每年營收約 300-350 億元。

‌



台船生產規劃有三條主線，包括潛艦後續鑑 7 艘、未來每年建造貨櫃輪或散裝輪等商船 4.5-5 艘，以及積極承攬海軍或海巡署的船舶。

對於外界關注的無人船發展，台船強調，自主研發的奮進魔鬼魚已完成測試，目前也已備妥 1 條生產線，可以平均 7-10 天可交 1 艘無人船的生產效率，全力爭取國軍和海巡的軍事用途大商機。