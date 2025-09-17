鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-17 21:54

攸泰參展國防工業展 亮相最新GCS系統。(圖：攸泰科技提供)

攸泰此次將展示最新推出的 GCS 系統，專為海事、物流倉儲、農業、救援與港口管理所使用超視距無人載具等多元應用場景設計，結合衛星通訊與 AI 影像辨識技術，即便在極端天候或複雜地形中，依然能保持任務不中斷。

此外，攸泰 GCS 系統可跟各式強固平板及車載電腦進行串聯，形成一個完整的行動化指揮中心，透過跨裝置協同讓資訊共享突破環境與地域限制，使現場與後端能保持一致的任務態勢感知，大幅提升效率與可靠性。

攸泰表示，未來的通訊需求，將不再停留於單點設備，而是建立跨平台、跨產業的任務協作體系，確保資訊在最嚴苛環境中仍能不中斷傳遞。此次展出代表公司從過往單純的硬體供應者，逐步升級為能提供任務支援的整合者。