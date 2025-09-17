航太暨國防展明開展 全訊展無人機通訊、反制與低軌功率放大器

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-17 17:58

台北國際航太暨國防工業展 (TADTE 2025) 於明 (18) 日起登場，砷化鎵 (GaAs)、功率放大器 (PA) 廠全訊 (5222-TW)，此次展出兩大核心技術亮點：軍用 / 商用無人機 (Drone/UAV) 通訊系統及無人機寬頻高功率反制干擾 (C-UAS/Jammer) 用的功率放大器模組 (SSPA)，及專為低軌道衛星設計的高功率放大器及 PA MMIC，展現公司自主的研發實力。

軍工展開幕，全訊展無人機通訊、反制與低軌功率放大器。(圖:全訊提供)

其次，全訊也推出新款多頻段的無人機專用功率放大器模組 (SSPA module)，強調輕巧化、高效率與高可靠性，能實現長距離、穩定且高頻寬的數據與影像傳輸，無論是偵察、情蒐或是戰場協同作業，都能確保任務的順利執行。本次無人機系列產品的展出，體現了全訊在高功率放大器技術上，從通訊到反制的全面覆蓋能力。

除了地緣政治下的國防應用，全訊更將目光投向廣闊的太空領域，積極搶攻低軌道衛星商機，本屆展覽中，全訊將推兩類自主開發的尖端產品。其一是低軌道衛星合成孔徑雷達 (SAR) 用高功率放大器 (HPA)，此 HPA 產品的高功率輸出能有效克服訊號衰減，讓低軌衛星全天候皆可獲得高解析度的地表影像，其高線性度的設計特別適用於高解析度遙測與觀測衛星的資料下傳，對於太空情資與地理觀測應用至關重要。

另一類航太相關展出的產品則是高功率放大器單晶片微波積體電路 (PA MMIC)，這項技術的自主研發及製造，象徵全訊已將高功率放大器的技術能力深入至單晶片層級，MMIC 設計實現了高度整合與體積微縮，能夠為未來更輕巧、更高效的衛星通訊終端提供核心動力