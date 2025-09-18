鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 10:01

‌



野村投信推出全台首檔台日雙向跨境 ETF——009812 野村日本東證 ETF，今 (18) 在台灣證券交易所正式掛牌上市。該基金連結日本最大規模的「NEXT FUNDS 東證股價指數 ETF（1306.JP）」，提供台灣投資人便捷參與日本股市的管道，標誌著台日資本市場合作邁向新階段。

全台首檔台日雙向跨境ETF 009812今掛牌 免換匯低門檻、開啟投資日股直通車。（圖：野村提供）

掛牌典禮現場貴賓雲集，包括金管會副主委陳彥良、證期局副局長高晶萍、台灣證交所董事長林修銘、東京證交所社長岩永守幸、日本野村資產管理資深執行董事鈴木伸雄、日本台灣交流協會副代表川合現、野村投信副董事長天津啟介、總經理白曼德等人，共同見證歷史性時刻。

‌



野村投信副董事長天津啟介表示：「跨境 ETF 掛牌代表投資人打開國際投資的新鑰匙，交易門檻低、成本透明，能有效提升市場流動性與投資信心，並促進台日資本市場深度交流。」

009812 所連結的 1306.JP ETF 由野村資產管理發行，管理資產規模超過 26 兆日元，涵蓋超過 1,680 家日本上市企業，成分股分布多元，涵蓋工業、金融、消費、科技等領域，能有效反映日本整體股市的表現。該 ETF 採市值加權編制，具備高度市場代表性，並被納入日本 NISA 制度，為當地投資人廣泛使用的投資工具。

009812 的成分股前十大包括豐田汽車、索尼、三菱 UFJ 金融、日立製作所、軟銀、任天堂等知名企業，前十大權重合計約 20%，最大成分股權重不超過 4%，相較台股集中度高的指數結構，東證指數更為均衡，有助分散單一產業或個股波動風險。

該 ETF 的產業分布前五大為工業（25.85%）、非核心消費（17.38%）、金融（15.15%）、資訊科技（12.07%）與通訊服務（8.52%），展現日本產業的多元性與競爭力。基金經理人張怡琳指出，日股在企業治理改革、股東回饋政策與財務體質改善等面向持續進步，加上日元貶值提升出口競爭力，吸引國際資金流入，為日股帶來長期成長動能。

009812 的發行價格為新台幣 10 元，交易門檻低，免除複委託與換匯流程，讓投資人能以更簡單的方式參與日本股市。張怡琳表示，日股在產業結構上與台、美股形成互補，能有效分散投資風險。根據統計，東證指數與台灣加權指數的相關係數為 0.56，低於台股與美股的 0.72，有助提升資產配置的效率。