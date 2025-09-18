鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-18 13:30

美國聯準會宣布降息 1 碼，符合市場預期。雖然昨天每股四大指數僅道瓊指數收紅，但標普 500 與那指、費半都僅小跌，且中小型股的羅素 2000 指數也收紅。受惠降息帶來的資金行情預期，今 (18) 日亞股普遍走揚，台股盤中再創歷史新高，聚焦顛覆式創新的海外主動式 ETF－主動中信 ARK 創新 (00983A-TW) 同步走高，股價突破 12 元大關，續創掛牌新高，近期表現不遜於台股主動式 ETF。

〈焦點股〉Fed降息1碼催動資金行情 00983A突破12元續創新高

中國信託投信指出，聯準會政策基調由「抗通膨」轉向「關注就業」，當前美國失業率約 4.2%，仍低於過去十年的均值 4.6%，代表勞動市場雖有降溫，距離全面衰退仍有一段距離。在「軟著陸」情境下，成長型股票有望持續引領市場風潮。

法人分析，過去近兩年雲端業者的資本支出成長率幾乎年年「超乎市場預期」，反映 AI 應用需求持續升溫。且在資金成本降低的環境下，中小型創新企業的融資與擴張條件更為有利，將有助於帶動美股在科技股百花齊放下持穩向上。

根據中國信託投信官網，00983A 的前十大持股中，以特斯拉為首，權重約 9.1%。近期特斯拉在董事會通過「天價獎勵方案」後，市場對其未來十年發展充滿想像，包括 Robotaxi、全自動駕駛及人形機器人等新事業藍圖，皆是驅動長期成長的關鍵動能。