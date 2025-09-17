不只擁抱科技7雄！摩根首發主動式ETF 0989A採季配 打造「跨產業」投資新藍海

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-17 16:24

摩根投信今（17）日宣布正式跨入台灣 ETF 市場，推出首檔主動式 ETF 摩根大美國領先科技主動式 ETF 基金（00989A-TW），預計於 9 月 30 日至 10 月 3 日展開募集。選股策略不侷限於「科技七雄」擴大至受惠於科技革命的非科技企業。這檔基金不僅結合 ETF 的交易便利與成本優勢，更導入摩根資產管理在主動式選股上的深厚經驗，為台灣投資人開啟全新的科技投資視野。

不只擁抱科技7雄！摩根首發主動式ETF 打造「跨產業」科技投資新藍海。（鉅亨網記者張韶雯攝）

摩根投信董事長唐德瑜指出，台灣 ETF 市場雖已高度競爭，但多數產品仍以台股或美債為主，且多採被動式追蹤指數。00989A 的推出，正是為了打破這種侷限，透過主動式管理，協助投資人分散集中風險，並拓展投資版圖至美國科技領域。

主動式 ETF 的最大優勢，在於基金經理人能根據市場趨勢與企業基本面，靈活調整持股配置，追求超額報酬。唐德瑜強調，00989A 不僅具備 ETF 的資訊透明與費率優惠，更能滿足投資人對「交易便利」、「成本效益」與「長期成長」的多重期待。

00989A 基金經理人蓋欣聖表示，AI 雖是當前科技主流，但摩根的選股策略不侷限於「科技七雄」（Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta、Tesla），而是擴大至受惠於科技革命的非科技企業。

例如，生技醫療領域的 Veeva、工業類股的 Uber，以及金融服務領域的 Robinhood Market，皆因科技應用而開創新商業模式，股價表現甚至超越傳統科技巨頭。這種「跨產業、跨市值」的選股策略，讓 00989A 能捕捉更多成長機會，並提升投資組合的韌性。

摩根將「領先科技」的定義延伸至商務支付、旅遊娛樂、汽車、金融服務、媒體廣告與醫療等七大領域，並在資產配置上靈活運用主動式管理能力。預期投資組合中，巨型股佔比約 15%~25%，大型股 30%~40%，中型股 20%~40%，小型股則為 5%~15%。

蓋欣聖指出，這樣的配置不僅能掌握大型企業的穩健成長，也能捕捉中小型企業的爆發潛力，讓投資人透過 ETF 參與美國科技的長期成長動能。

對台灣投資人而言，尤其是年輕世代，00989A 提供了以小筆金額定期投資的管道，啟動存股計畫，參與美國科技股的長期成長潛力。摩根強調，透過主動式 ETF，投資人不再受限於指數成分股，而是能真正掌握科技革命下的投資機會。

摩根產品經理溥琪琳補充，美國在科技創新與研發上具領導地位，也是全球科技企業的集資中心。根據統計，過去 10 年標普 500 資訊科技指數與羅素 1000 等權重科技指數分別上漲 678% 與 398%，遠高於台灣電子指數的 350%，顯示美國科技股的長期投資價值。