鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-18 13:31

美國聯準會周三 (18 日) 一如預期，宣布降息 25 個基點，將聯邦基金利率目標區間下調至 4%-4.25%。市場普遍預計，這會是新一輪貨幣寬鬆周期的開端。

聯準會開啟新一輪降息周期 高盛預測年底前再降息兩次(圖:shutterstock)

決議公布後，華爾街投資銀行高盛率先更新其利率路徑預測，預計聯準會將在今年 10 月和 12 月再度降息，每次幅度均為 25 個基點。

高盛指出，聯準會最新的「點陣圖」顯示出穩步寬鬆的政策步伐。在 19 名官員中，有 10 人預計今年還會再降息兩次或更多次。這項預測凸顯出決策者們普遍相信，通膨正呈現下降趨勢，而經濟成長的風險則在上升。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，聯準會的聲明加入了鴿派措辭，與主席鮑爾 (Jerome Powell) 先前在傑克森洞演說中的基調相似，並特別點出就業市場除了失業率上升之外的潛在疲軟跡象。

基於此分析，高盛認為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 目前的風險管理框架傾向於謹慎行事，多數成員釋出的訊號表明，貨幣政策應朝著限制性較低的方向轉變。因此，高盛將年底前進一步降息視為「基準情景」。該行預測，FOMC 在 2026 年還將有兩次降息，屆時利率目標區間將降至 3.00%-3.25%。

Hatzius 補充稱，高盛的利率路徑預期比市場定價「略為鴿派」。

然而，高盛也點出了可能阻礙聯準會進一步降息的兩大變數：一是通膨意外大幅上升，二是勞動力市場突然強勁反彈。若未發生這類情況，聯準會似乎將致力於逐步放鬆貨幣政策，以在控制通膨與支持經濟之間取得平衡。

Hatzius 同時指出，若勞動力市場的疲軟程度超過預期，聯準會也有可能採取更積極的行動，例如一次降息 50 個基點。