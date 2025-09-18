必須保護！Anthropic執行長：晶片也許是美國當下對中國的「僅存優勢」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-18 10:00

美國 AI 新創公司 Anthropic 執行長 Dario Amodei 周三 (17 日) 表示，晶片領域的主導地位或許是美國當下對中國僅存的「優勢」，必須加以「保護」。



《路透社》周二 (16 日) 獨家報導，輝達(NVDA-US) 推出多款針對中國市場的晶片，但中國買家卻越來越不買帳，像輝達專為中國市場打造的 AI 晶片 RTX6000D 需求十分低迷，許多中國科技巨頭都拒絕下單。

Amodei 在《Axios》舉辦的 AI+DC 峰會談及上述報導時說：「將這些晶片賣給中國，就如同拿國家的未來去賭博。不管 AI 技術有多危險，也不論需要何種防護措施，我認為在 AI 技術上戰勝中國極為重要，這甚至可能掌控國家命運以及『自由和民主』的未來。，」

在川普第二個總統任期，輝達和超微半導體等美國企業透過向政府「上貢」其在中國銷售晶片收入的 15%，才獲准對中國出售晶片產品，但美國晶片產業依舊面臨國安與現實情況的矛盾，因為中國已經擁有大量美國設計的晶片，並且仍會繼續自研晶片。

不同於其他在出口管制等議題上聽從政府立場的 AI 企業高層，Amodei 的立場讓他與川普政府的關係更為緊張，但 Amodei 堅稱這或許是本屆川普政府所做的最具災難性的國安決策。

在同一峰會上，白宮 AI 高級政策顧問、印度裔網路企業家 Sriram Krishnan 也說，美國需要一個衡量在與中國 AI 競爭中勝負的標準，他提出以市占率作為衡量美國成功的標準。

今年 1 月上任後，美國總統川普一直承諾繼續打擊美國企業對中國 AI 晶片出口，4 月時曾以符合國家和經濟安全利益為由，叫停輝達 H20 晶片、AMD 的 MI308 晶片等同類型 AI 晶片的對中出口，美媒分析稱這與中國 DeepSeek 的崛起有關。

今年初，中國的 DeepSeek 登上全球媒體頭版，川普稱這應給美國產業敲響警鐘，Amodei 當時雖稱不將 DeepSeek 視為對手，但強調 AI 領域出口管制的重要性，後來又炒作 DeepSeek 的崛起使美國控制對中國的晶片出口更加關鍵。

今年 7 月，川普政府突批准 H20 晶片銷往中國，美國商務部長盧特尼克稱讓中國公司繼續使用美國技術符合美國利益，美國希望技術領先中國一步以便中國繼續購買美國半導體，但中方近期對中國企業採用 H20 晶片愈發謹慎，7 月 31 日約談輝達，要求輝答對 H20 算力晶片漏洞後門安全風險作出說明並提交證明資料。

7 月 23 日，川普在一場 AI 峰會上發布「AI 行動計畫」並簽署行政令，旨在確保美國在 AI 領域對中國的領先地位。