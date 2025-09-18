航太暨國防展參展商增50% 黃志芳：國防館展出台灣尖端技術及產業鏈

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-18 12:21

2025 台北國際航太暨國防工業展 (TADTE) 於今 (18) 日起，一連三天於南港展覽館開展，貿協董事長黃志芳表示，今年是航太暨國防科技展第 17 屆展覽，今年展出非常熱絡，僅次於台北 computex 電腦展，主要是受全球地緣政治影響，讓全球都開始重視軍工產業，包括德國正在推大規模的軍事預算增加，我國國防產業也蒸蒸日上，參展商更增加逾 5 成。

外貿協會董事長黃志芳。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

今年包括 TADTE 及「台灣國際無人機暨無人載具展」，匯集來自 14 個國家的超過 400 家參展商，展出規模超過 1,400 個攤位，較上屆成長逾 49%，使用展位增加到 80%，聚焦在航太、衛星通訊、國防科技等，代表全球的國防產業多年來與時俱進，此屆展會規模再創新高，除了吸引廠商，也讓全球高度重視。

黃志芳表示，今年展區吸引來自美國、德國、法國、日本、韓國等 15 國參展商齊聚，共 490 家參加的產業企業參展，與來自全球 15 個國家共襄盛舉，展現航太與國防高度參與。此次我國最優秀的軍工廠商也精銳盡出，例如國防館，預期會展出最新的裝備和科技，全面展示台灣在國防、航太、太空到無人載具的尖端技術與完整產業鏈。

其他如捷克、美國、德國與波蘭將以國家館形式亮相，聚焦先進防衛系統、無人載具應用與航太關鍵技術，美國館也匯聚全球前四大軍事承包商 Lockheed Martin(洛克希德 · 馬丁) 等美廠。

黃志芳表示，今年航太展的人氣之所以看起來與電腦展相仿，主要是台灣面臨國際地緣政治壓力，因此提高國防自主韌性、確保國家安全，掌握國防自製能力，成為航太、國防產業政策方向之一，也讓我國軍工展品備受矚目，包括無人機產業也如此興盛的原因。

有媒體詢問，此次航太暨國防展，看起來有多家美方軍火廠商有來，黃志芳表示，歷年來美國館都是航太暨國防展熱門參展，今年也展示包括航太、最新通訊技術。