〈美股盤後〉Fed宣布降息1碼 鮑爾一句話 三大指數震盪收黑

2025-09-18

市場經歷動盪的一天，聯準會 (Fed) 政策會議結束倒數計時之際，美股週三 (17 日) 早盤漲跌互見，隨著尾盤聯準會宣布降息一碼，鮑爾記者會上定調這次降息屬於「風險管理」後，三大指數震盪收黑，道瓊收紅超 260 點。

Fed宣布降息1碼 鮑爾一句話 三大指數震盪收黑(圖：shuttertsock)

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三以 11 票同意比 1 票反對的表決結果，將聯邦資金利率下調 1 碼至 4% 至 4.25% 的區間，正式啟動 2025 年首次降息。由川普提名的新任理事米蘭 (Stephen Miran) 投下唯一反對票，主張應該降息 2 碼。

聯準會主席鮑爾於記者會上指出，美國經濟風險平衡已改變，就業面臨惡化風險，同時通膨仍處於高位，他表示：「某種程度上，可以把這次看作是一次風險管理降息。」這句話令道瓊盤中 500 點升幅聞訊蒸發，尾盤漲幅有些許回升。

除了這次降息外，聯準會還暗示今年內將再降息兩次，儘管通膨再度上升，但勞動市場放緩已成為驅動官員轉向更多降息的主因。

美股週三 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 260.42 點，或 0.57%，收 46,018.32 點。

那斯達克指數下跌 72.633 點，或 0.33%，收 22,261.326 點。

S&P 500 指數下跌 6.41 點，或 0.1%，收 6,600.35 點。

費城半導體指數下跌 19.01 點，或 0.31%，收 6,060.22 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 91.09 點，或 0.56%，收 16,119.58 點。

標普 11 大板塊中，金融股與必需消費品領漲，科技股拖累大盤，資訊科技下跌 0.70%，工業類股亦回落 0.45%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌分歧。Meta (META-US) 跌 0.42%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.65%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.04%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.24%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.45%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收低 2.67% 至每股 170.21 美元。輝達週三宣布將投資加速推動英國 AI 產業革命，並與 CoreWeave、微軟和 Nscale 等合作夥伴攜手打造英國下一代的 AI 基礎設施，但中國禁止中企購買輝達晶片，執行長黃仁勳對此表示失望。

Counterpoint Research 數據顯示，蘋果在 iPhone 17 發布前的數週，中國智慧手機銷售下滑 6%，跌幅大於以往新旗艦機上市前的平均放緩幅度。蘋果 (AAPL-US) 仍收紅 0.35% 至每股 238.99 美元。

Lyft (LYFT-US) 暴漲 13.13%，原因是該公司宣布與 Waymo 合作，計劃 2026 年於納什維爾推出自駕叫車服務；相較之下，對手 Uber (UBER-US) 重摔 4.99%。

雲端軟體商 Workday(WDAY-US) 亦獲買盤推升 7.25%，因維權投資機構艾略特管理公司 (Elliott Management) 持股超過 20 億美元並公開支持公司領導層。

百度 (BIDU-US) 狂飆 11.34% 至每股 137.83 美元，受惠於投資人對其自主 AI 晶片研發信心升溫，中國加速推動半導體自主化進程也成為助力。

華爾街分析

FWDBONDS 經濟學家 Christopher S. Rupkey 表示：「聯準官員在 9 月會議上選擇僅小幅降息，顯示態度沉著而非慌亂。每次會議降息一次的步調顯示，他們已不再認為關稅導致的通膨是嚴重威脅，反而是經濟成長放緩與企業招聘新員工減少，正逐漸成為更大的風險。停滯性通膨已不復存在，取而代之的是勞動市場憂慮被擺上檯面。」

高盛資產管理策略師 Simon Dangoor 解析：「點狀圖的偏向顯示，聯準會很可能在 10 月與 12 月各再降息 1 碼，繼週三動作之後再加碼。除非通膨意外大幅走高或勞動市場強力反彈，否則聯準會不太可能偏離目前的寬鬆路徑。」

富國銀行投資研究院全球資深市場策略師 Scott Wren 表示：「FOMC 的決定就像把球直投到好球帶中央，幾乎完全符合市場預期。今年剩下兩次會議各降息一次，與聯邦資金利率期貨的定價完美契合。」

Wren 補充：「唯一的差別在於，點狀圖顯示明年僅一次降息，而市場則押注兩次。不過，這對金融市場幾乎不會有什麼影響，算是差不多。至於明年政策調整的預測差異大，這也不令人意外。」