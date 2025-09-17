金融時報：北京封殺輝達產品 要求科技巨頭轉用國產AI晶片

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-17 20:42

北京認定國產AI晶片性能已可與輝達中國版晶片相當，明令科技公司優先採用本土半導體。(圖:Shutterstock)

據三位知情人士透露，多家公司原本計劃訂購數萬顆由輝達專為中國市場打造的 RTX Pro 6000D 晶片，並已開始向相關的伺服器供應商進行測試驗證工作。但本周，中國國家互聯網信息辦公室 (CAC) 要求國內大型科技公司停止相關作業程序。

CAC 認為，中國國產晶片性能已可與輝達產品相當，要求企業轉向使用本土半導體產品。

收到 CAC 命令後，這些公司已通知供應商停止相關作業。此次禁令範圍超越先前監管機構針對 H20 晶片的「指導意見」。

輝達執行長黃仁勳周三在倫敦表示，預計將在川普對英國進行國事訪問期間，與川普討論該公司在中國開展業務的能力。

「只有國家希望我們服務市場，我們才能這麼做。我對目前情況感到失望，但中美之間還有更大議程要解決，我能理解這點。我們對此保持耐心。」黃仁勳說。

一家科技公司高層表示：「現在的訊息已經非常明確。此前人們還抱持希望，認為地緣政治局勢改善後輝達供應可能恢復，但現在大家都在全力投入構建（中國）國內系統。」

在美國前總統拜登禁止輝達向中國出口最強大產品後，輝達開始生產專為中國市場設計的晶片。

監管機構得出的結論是，中國 AI 晶片已達到或超越出口管制允許的輝達產品水準。《金融時報》上月報導，中國晶片製造商計劃明年將全國 AI 處理器總產量提高兩倍。

業內人士指出：「目前高層共識是，國內供應足以滿足需求，無需購買輝達晶片。」

輝達在 7 月黃仁勳訪問北京期間推出 RTX Pro 6000D，當時該公司表示，華盛頓正放寬對 H20 晶片的禁令。該產品可用於自動化製造，是輝達獲准在中國大量銷售的最後一款產品。