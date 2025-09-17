金融時報：北京封殺輝達產品 要求科技巨頭轉用國產AI晶片
鉅亨網編譯王貞懿
根據《金融時報》周三 (17 日) 報導，中國網路監管機構已禁止國內科技巨頭如字節跳動、阿里巴巴 (BABA-US) 購買輝達 (NVDA-US) 晶片，顯示北京加大力度推動本土產業發展並與美國競爭。
據三位知情人士透露，多家公司原本計劃訂購數萬顆由輝達專為中國市場打造的 RTX Pro 6000D 晶片，並已開始向相關的伺服器供應商進行測試驗證工作。但本周，中國國家互聯網信息辦公室 (CAC) 要求國內大型科技公司停止相關作業程序。
CAC 認為，中國國產晶片性能已可與輝達產品相當，要求企業轉向使用本土半導體產品。
收到 CAC 命令後，這些公司已通知供應商停止相關作業。此次禁令範圍超越先前監管機構針對 H20 晶片的「指導意見」。
輝達執行長黃仁勳周三在倫敦表示，預計將在川普對英國進行國事訪問期間，與川普討論該公司在中國開展業務的能力。
「只有國家希望我們服務市場，我們才能這麼做。我對目前情況感到失望，但中美之間還有更大議程要解決，我能理解這點。我們對此保持耐心。」黃仁勳說。
一家科技公司高層表示：「現在的訊息已經非常明確。此前人們還抱持希望，認為地緣政治局勢改善後輝達供應可能恢復，但現在大家都在全力投入構建（中國）國內系統。」
在美國前總統拜登禁止輝達向中國出口最強大產品後，輝達開始生產專為中國市場設計的晶片。
不過，北京監管機構近期召集華為、寒武紀 (688256-CN) 等國內晶片製造商，以及同樣生產半導體的阿里巴巴和搜尋引擎巨頭百度(BIDU-US)，要求報告其產品與輝達中國晶片的比較情況。
監管機構得出的結論是，中國 AI 晶片已達到或超越出口管制允許的輝達產品水準。《金融時報》上月報導，中國晶片製造商計劃明年將全國 AI 處理器總產量提高兩倍。
業內人士指出：「目前高層共識是，國內供應足以滿足需求，無需購買輝達晶片。」
輝達在 7 月黃仁勳訪問北京期間推出 RTX Pro 6000D，當時該公司表示，華盛頓正放寬對 H20 晶片的禁令。該產品可用於自動化製造，是輝達獲准在中國大量銷售的最後一款產品。
阿里巴巴、字節跳動、CAC 和輝達均未立即回應置評請求。
