高盛：「流動性敘事」主導全球市場 狂歡背後潛藏信任危機

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-17 19:40

在全球金融市場中，一股強大的「流動性敘事」正成為主導一切的力量，其影響力甚至超越了傳統的經濟基本面。

高盛首席宏觀研究員 Paolo Schiavone 指出，當前市場的核心判斷是「流動性勝過基本面」。在聯準會 (Fed) 降息預期升溫的背景下，大量閒置資金準備在市場回檔時逢低買入，這種預期心理正不斷延長當前的經濟週期，並為風險資產注入了強勁的上漲動力。

‌



歷史重演：1990 年代的榮景與 1970 年代的警訊

分析師認為，目前的市場環境與歷史上的兩個時期有著驚人的相似之處。一方面，聯準會的預防性降息頗為類似 1990 年代中期的舉措，當時此舉成功延長了經濟擴張，並點燃了新一輪的股市飆升。多家機構預測，聯準會不僅本月可能降息，未來更可能啟動一連串的寬鬆政策。

摩根士丹利投資長 Mike Wilson 也認為，儘管短期市場可能波動，但這將為年底及 2026 年的強勁收尾奠定基礎。

然而，另一方面，一個更令人擔憂的歷史警訊正在浮現。Schiavone 警告，當前美元對實物資產的持續貶值、央行對政府債務信任的削弱，都讓人聯想到布雷頓森林體系崩潰前的 1970 年代。一個關鍵的結構性信號是，三十年來，外國央行持有的黃金儲備首次超過其持有的美國國債，這直接反映出市場對美國政府債務的信任度正在被侵蝕。

美元隱性貶值與資產輪動

Schiavone 表示，目前市場普遍存在美元將持續走弱的共識。這種貶值並非傳統意義上兌其他貨幣的走弱，而是一種更隱蔽的形式：美元兌真實資產——如股票、房地產、加密貨幣——的購買力正在下降。這與 1970 年代美元價值轉移至黃金、石油和房地產的情況如出一轍。

在美元走弱的預期下，資金正流向其他資產類別。黃金價格已創下歷史新高，而新興市場也表現強勁。特別是銅，由於能源轉型、數位經濟發展和新興市場需求等三大趨勢的共同推動，正面臨結構性的供需失衡，專家預計全球銅需求到 2050 年將大幅增長，這為相關礦業投資帶來了長期利多。

信任侵蝕：從政治干預到長債風險

市場對美元及美國公債的信任危機，不僅源於財政狀況的惡化，更與政治對經濟機構的干預有關。億萬富翁、避險基金經理 Kenneth Griffin 警告，美國政府對聯準會獨立性的攻擊，讓人回想起 1970 年代尼克森政府施壓聯準會的經歷，那次干預最終導致了惡性通膨。Griffin 指出，如果機構的信譽持續受到侵蝕，市場將要求更高的長期債券利率作為風險補償。

這正呼應了 Schiavone 的核心擔憂——當前市場良性的前景，完全取決於長期債券殖利率能否保持穩定。他認為，長期債券的「無風險」標籤已被侵蝕。儘管短期內，充裕的流動性掩蓋了潛在的脆弱性，任何市場拋售都可能因大量買盤介入而顯得短暫且輕微。

然而，真正的風險並非典型的經濟衰退，而是「1979 時刻」的重演——長期債券市場因信任喪失而突然崩潰，迫使決策者採取激進措施。