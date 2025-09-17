鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-17 14:17

‌



台北股市今 (17) 日在台積電 (2330-TW) 高檔大幅震盪同時，加上 PCB 族群拉回，大盤收盤下跌 191.39 點，收盤報 25438.25 點，盤中類股快速輪動，大盤仍守住 5 日線，市場成交值 4283.61 億元，較昨日呈現萎縮。

〈台股盤後〉高檔多頭戒備 重量級權值股漲勢暫歇 跌191點收25438點。(鉅亨網記者張欽發攝)

今上午在台北匯市表現方面，市場普遍預期聯準會 (Fed) 在貨幣政策會議結束後將宣布降息，美元指數上日重挫，17 日台股雖回檔，但台幣兌美元持續走升，盤中價升破 30 元大關、再創近一個月盤中新高，中午則升值 5.6 分，暫收 30.045 元。

‌



台北外匯經紀公司報價，17 日早盤台幣兌美元升值 5.6 分，暫收 30.045 元，區間在 29.984-30.120 元，成交 7.41 億美元。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股今天高檔量縮震盪，但收盤仍守穩在 5 日線之上，顯然多方仍有餘力控制盤面。而新台幣的升值走勢也明顯由資金行情所帶動。

台北股市大盤今天早盤開在 25543.91 點，最高 25632.07 點，25422.96 點，大盤以下跌 191.39 點或 0.75% 作收， 收盤指數報 25438.25 點，盤中類股快速輪動，大盤仍守住 5 日線，市場成交值 4283.61 億元，較昨日呈現萎縮。大盤指數 K 棒連續 6 日呈現一紅一黑的走勢，簡伯儀說，這代表市揚對高檔的風險的戒心現象。今天電子股指數上 0.92%，金融保險股下跌 0.6%%，航運股指數上漲 0.06%，成交值占大盤 2.49%。

台積電表現弱勢以 1265 元作收，下跌 15 元，貢獻大盤跌點 117 點，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 的表現弱，鴻海下跌 3.5 元或 1.62%，以 212 元作收，廣達收盤下跌 0.5 元以 273 元收盤。

權值股方面，而聯發科 (2454-TW) 股價收黑，收盤股價下跌 25 元，或 1.63% 報 1510 元，成交量 4684 張 。