〈台股盤後〉台積電改寫天價撐起一片天 漲272點創25629點收盤新高

台股今 (16) 日在台積電 (2330-TW) 秒填息、改寫新天價帶動下，加權指數盤中來到 25664.81 點，收盤 25629.64 點，上漲 272.48 點或 1.07%，再創盤中、收盤新高，成交金額 4420.91 億元。