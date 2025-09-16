search icon



〈台股盤後〉台積電改寫天價撐起一片天 漲272點創25629點收盤新高

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (16) 日在台積電 (2330-TW) 秒填息、改寫新天價帶動下，加權指數盤中來到 25664.81 點，收盤 25629.64 點，上漲 272.48 點或 1.07%，再創盤中、收盤新高，成交金額 4420.91 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電改寫天價撐起一片天 漲272點創25629點收盤新高。(鉅亨網資料照)

台積電今日除息參考價 1250 元、盤中最高價來到 1285 元創新天價，收盤也上漲 30 元或 2.4%，收 1280 元；聯發科 (2454-TW) 也大漲 3.4%、台達電 (2308-TW) 也收紅，不過，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 收跌。


ABF 載板漲勢再起，南電 (8046-TW) 收漲停 196.5 元，新興 (3037-TW) 漲 7%，另外，臻鼎 - KY(4958-TW) 也漲 3.9%；不過，台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW) 均跌逾 2%，走勢不同調。

記憶體族群延續漲勢，南亞科 (2408-TW) 大漲 9.6%，逼近漲停、華邦電 (2344-TW) 漲 4.3%。高價股方面，嘉澤 (3533-TW) 漲近半根停板、健策 (3653-TW)、祥碩 (5269-TW) 軍漲逾 2%、貿聯 - KY(3665-TW)、漢唐 (2404-TW) 等均走揚。

集中市場加權指數25629.64+1.07%
台積電1280+2.40%
台達電841+0.60%
鴻海215.5-0.23%
廣達273.5-0.91%
南電196.5+9.78%
欣興152+7.04%
臻鼎-KY172.5+3.92%
金像電459-2.13%
台光電1285-2.28%
南亞科69.2+9.67%
華邦電27.95+4.29%
嘉澤1615+4.87%
健策2370+2.82%
祥碩1635+2.51%
貿聯-KY1115+1.83%
聯發科1535+3.37%
漢唐1040+0.97%

