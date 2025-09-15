search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台股盤後〉記憶體股漲風吹 台積電衝高暫歇 量縮跌117點守穩5日線

鉅亨網記者魏志豪 台北


本周進入超級央行周，市場觀望美國聯準會動作，台股今 (15) 日在台積電小跌下，終場下挫 117.48 點，收在 25357.16 點，成交值 3974 億元，較上周五將近 5000 億元大幅收斂，力守五日線。

cover image of news article
〈台股盤後〉記憶體股漲風吹 台積電衝高暫歇 量縮跌117點守穩5日線。(鉅亨網資料照)

權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌 5 元作收，收在 1255 元，鴻海 (2317-TW) 跌近 1%，聯發科 (2454-TW) 守穩平盤，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、智邦 (2345-TW) 都有 1-3% 的跌幅，壓抑整體大盤走勢。


記憶體概念股今日隨著美光傳出調漲價格，族群強勢表態，十銓 (4967-TW)、南亞科 (2408-TW) 雙雙亮燈漲停，威剛 (3260-TW)、華東 (8110-TW)、群聯 (8299-TW)、力成 (6239-TW) 漲幅至少半根以上，族群走勢相當凌厲。

不過，先前強勢的廠務、電池、PCB 族群今日全數倒地，新盛力 (4931-TW)、金居 (8358-TW) 亮燈跌停，定穎投控 (3715-TW)、聖暉 *(5536-TW)、順達 (3211-TW)、台耀 (6274-TW) 也都湧現賣壓。

文章標籤

台股盤後台積電修正PCBTOP記憶體股

相關行情

台股首頁我要存股
台達電836-0.12%
華東15.75+6.42%
聯發科1485+0.00%
日月光投控166.5-0.30%
智邦1070-3.17%
十銓82.8+9.96%
南亞科63.1+9.93%
威剛128.5+6.64%
群聯664+6.41%
力成151+6.34%
新盛力153-10.0%
金居210.5-9.85%
定穎投控86.7-8.25%
聖暉846-6.42%
順達381-6.16%
台燿298.5-4.63%
鴻海216-0.69%
台積電1255-0.40%
台積電ADR259.33+0.16%
日月光投資控股11.05-0.54%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
華東

72%

勝率
偏強
台達電

58.62%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
台達電

58.62%

勝率

#營收創高股

偏強
台達電

58.62%

勝率

#均線指標上攻

偏強
華東

72%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
華東

72%

勝率

延伸閱讀



    Empty