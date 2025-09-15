〈台股盤後〉記憶體股漲風吹 台積電衝高暫歇 量縮跌117點守穩5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北
本周進入超級央行周，市場觀望美國聯準會動作，台股今 (15) 日在台積電小跌下，終場下挫 117.48 點，收在 25357.16 點，成交值 3974 億元，較上周五將近 5000 億元大幅收斂，力守五日線。
權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌 5 元作收，收在 1255 元，鴻海 (2317-TW) 跌近 1%，聯發科 (2454-TW) 守穩平盤，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、智邦 (2345-TW) 都有 1-3% 的跌幅，壓抑整體大盤走勢。
記憶體概念股今日隨著美光傳出調漲價格，族群強勢表態，十銓 (4967-TW)、南亞科 (2408-TW) 雙雙亮燈漲停，威剛 (3260-TW)、華東 (8110-TW)、群聯 (8299-TW)、力成 (6239-TW) 漲幅至少半根以上，族群走勢相當凌厲。
不過，先前強勢的廠務、電池、PCB 族群今日全數倒地，新盛力 (4931-TW)、金居 (8358-TW) 亮燈跌停，定穎投控 (3715-TW)、聖暉 *(5536-TW)、順達 (3211-TW)、台耀 (6274-TW) 也都湧現賣壓。
