〈台股盤後〉台積電尾盤拉上歷史高 漲258點收25474點 周線漲980點連3紅
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國最新通膨數據和緩，加上市場看好聯準會 (Fed) 下周有望降息，周四美股四大指數齊揚，加上台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股貢獻下，激勵台股今 (12) 日開高收高，盤中一度最高漲至 25,492 點，終場指數收 254,74.64 點，漲 258.93 點或 1.02%，成交量略縮至 4,818 億元，大盤周線收漲 980 點，連收 3 周紅 K，指數持續站上所有均線。
今日盤面上，台積電本周受惠 8 月營收亮眼，股價再度表態，開高走高，尾盤在大單敲進下，拉上 1,260 元平史上最高價，漲 20 元、漲 1.61%；鴻海 (2317-TW) 漲 1.39%，聯發科 (2454-TW) 小漲 0.33%，廣達 (2382-TW) 漲 1.48%；金融權值股今日也扮演穩盤角色，包括富邦金 (2881-TW) 漲 1.84%、國泰金 (2382-TW) 漲 1.7%、中信金 (2891-TW) 漲 1.3%。
產業表現方面，盤面上題材各自表現，包括汽車零組件股及相關半導體題材類股表現較為強勁，其中汽車零件股虎山 (7736-TW)、劍麟 ( 2228 -TW) 漲停，吉茂 (1587-TW) 漲 8.6%。
能率 (5392-TW) 集團投資美國機器人廠 Agility Robotic 於融資中，獲輝達 (NVDA-TW) 投資，外界預估能率集團未來有望結盟輝達，激勵能率、IKKA-KY (2250 -TW) 鎖漲停，能率網通 (8071 -TW)、佳能 (2250 -TW) 也漲逾 3-4%。
國巨宣布將公開收購茂達 (6138-TW)28.5％股權，業界分析有望提升國巨長期競爭優勢，包括國巨 *(2327 -TW) 飆上漲停板，集團的凱美受激勵 (2375-TW) 漲停、同欣電 (6271 -TW) 漲逾 3.6%；茂達則是開盤隨即漲停。
矽晶圓概念股受惠於外傳 CoWoS 將採 Sic 元件，包括漢磊 (3707 -TW)、嘉晶 (3016-TW) 鎖漲停，台勝科 (3532 -TW) 漲 7%、環球晶 (6488 -TW) 漲逾半根停板。
展望後市，法人指出，指數站穩所有均線之上，觀察技術面多頭格局未變，建議以短多熱門標的題材為主，依據技術面汰強換弱，並參考最新營收執行操作。
