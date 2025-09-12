〈台股盤後〉台積電尾盤拉上歷史高 漲258點收25474點 周線漲980點連3紅

美國最新通膨數據和緩，加上市場看好聯準會 (Fed) 下周有望降息，周四美股四大指數齊揚，加上台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股貢獻下，激勵台股今 (12) 日開高收高，盤中一度最高漲至 25,492 點，終場指數收 254,74.64 點，漲 258.93 點或 1.02%，成交量略縮至 4,818 億元，大盤周線收漲 980 點，連收 3 周紅 K，指數持續站上所有均線。