鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-17 11:39

看準消費者對精品真品保證的高度需求，國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今 (17) 日宣布，率先導入國際 AI 精品鑑定系統 Entrupy，全面應用在指定精品品項的檢驗流程，有助在即將到來的雙 11 全年電商最大檔期中，進一步強化高單價精品的銷售動能。

富邦媒搶高單價精品銷售版圖 導入國際AI鑑定Entrupy。(圖：富邦媒提供)

Entrupy 是與 LVMH 集團合作的全球知名 AI 鑑定工具，已獲超過 44 國海關專業認可，可透過高解析度影像與 AI 比對，有效鑑定 Hermès、Chanel、Louis Vuitton、Gucci、LOEWE、Bottega Veneta、Celine、Goyard 等近 50 種國際精品包款真偽。

富邦媒表示，導入此系統，象徵平台進一步強化品質與信任承諾，為消費者打造最安心的精品購物體驗。

富邦媒進一步說明，為更嚴謹地保障消費者權益，momo 升級品管檢驗程序，建構「AI 科技驗證 + 專人查驗」雙重驗證機制，凡於 momo 購買標示「Entrupy 安心購」的精品包款，供應商須先將商品送至 momo 品管中心，由專責團隊逐一檢視零件、標籤、縫線、皮革與配件齊全度，再透過 Entrupy 系統以 260 倍電子顯微鏡進行圖像比對，精準鑑定真偽。

而每件通過檢驗的商品，交付時皆會附上 Entrupy 鑑定證書，消費者可依證書上方編號至官網查詢鑑定照片、識別號和 QR code。

除了精品包，momo 也針對其他高風險品類如金條、金飾、珠寶等萬元以上商品全面實施全檢制度，從檢驗到封箱全程以 CCTV 錄影存證，確保流程可追溯、檢驗結果更具公信力。

以珠寶為例，momo 在銷售前即由專業鑑定師以精密儀器檢測寶石種類、重量和純度是否符合規格。