〈台股盤後〉台積電、鴻海高調唱雙簧 飆漲衝新高25541點後拉回僅漲23點

鉅亨網記者吳承諦 台北


美股 10 日標普 500 與那斯達克指數續創歷史新高，台股今 (11) 日開高以 25509.3 點開出，而在台積電攻上 1260 元新天價下，及鴻海、高價千金股走強下，再衝新高 25541 點，不過在漲多回檔下，指數開高走低，一度由紅翻黑。終場在最後一檔買盤拉升下，再度由黑翻紅，收 25192.59 點，上漲 23.12 點，成交量 5891.72 億元，成交量較前一日放大。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電、鴻海高調唱雙簧 飆漲衝新高25541點後拉回僅漲23點 。(圖：shutterstock)

電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US 上漲 20 元，漲逾 1%，收 1240 元；鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW) 均跌約 1%。


AI 族群部分，BBU 表現亮眼，加百裕 (3323-TW) 亮紅燈，光寶科 (2301-TW) 漲逾 7%，順達 (3211-TW) 漲逾 1%；矽光子族群，聯亞 (3081-TW) 漲逾 2%，聯鈞 (3450-TW) 漲逾 1%。

多頭氣勢強勁，千金股 8 月業績亮眼，奇鋐 (3017-TW)、旭準 (6409-TW) 站回千金股，台股出現「25 千金」，其他如智邦 (2345-TW)、川湖 (2059-TW)、台光電 (2383-TW) 也紛紛走強創下新高價。

美光股價走強，DDR4R 價格看漲，記憶體族群持續走強，旺宏 (2337-TW) 亮紅燈，南亞科 (2408-TW) 漲近 4%，創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW) 均漲逾 1%，華邦電 (2344-TW) 走強。

台股盤後台積電鴻海千金股

