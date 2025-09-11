〈台股盤後〉台積電、鴻海高調唱雙簧 飆漲衝新高25541點後拉回僅漲23點
鉅亨網記者吳承諦 台北
美股 10 日標普 500 與那斯達克指數續創歷史新高，台股今 (11) 日開高以 25509.3 點開出，而在台積電攻上 1260 元新天價下，及鴻海、高價千金股走強下，再衝新高 25541 點，不過在漲多回檔下，指數開高走低，一度由紅翻黑。終場在最後一檔買盤拉升下，再度由黑翻紅，收 25192.59 點，上漲 23.12 點，成交量 5891.72 億元，成交量較前一日放大。
電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US 上漲 20 元，漲逾 1%，收 1240 元；鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW) 均跌約 1%。
AI 族群部分，BBU 表現亮眼，加百裕 (3323-TW) 亮紅燈，光寶科 (2301-TW) 漲逾 7%，順達 (3211-TW) 漲逾 1%；矽光子族群，聯亞 (3081-TW) 漲逾 2%，聯鈞 (3450-TW) 漲逾 1%。
多頭氣勢強勁，千金股 8 月業績亮眼，奇鋐 (3017-TW)、旭準 (6409-TW) 站回千金股，台股出現「25 千金」，其他如智邦 (2345-TW)、川湖 (2059-TW)、台光電 (2383-TW) 也紛紛走強創下新高價。
美光股價走強，DDR4R 價格看漲，記憶體族群持續走強，旺宏 (2337-TW) 亮紅燈，南亞科 (2408-TW) 漲近 4%，創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW) 均漲逾 1%，華邦電 (2344-TW) 走強。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉漲逾300點 台積電天價1230元帶飛大盤續寫歷史高
- 〈台股盤前要聞〉台股開噴飛越2萬5、台幣連5升熱錢狂湧、台積電創天價8月營收寫次高
- 〈台股開盤〉漲逾300點 台積電天價1230元帶飛大盤續寫歷史高
- 外資買超476億元連7買 大買台積電、鴻海拉抬指數上2萬5
下一篇