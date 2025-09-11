〈台股盤後〉台積電、鴻海高調唱雙簧 飆漲衝新高25541點後拉回僅漲23點

美股 10 日標普 500 與那斯達克指數續創歷史新高，台股今 (11) 日開高以 25509.3 點開出，而在台積電攻上 1260 元新天價下，及鴻海、高價千金股走強下，再衝新高 25541 點，不過在漲多回檔下，指數開高走低，一度由紅翻黑。終場在最後一檔買盤拉升下，再度由黑翻紅，收 25192.59 點，上漲 23.12 點，成交量 5891.72 億元，成交量較前一日放大。