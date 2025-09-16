外資買超270億元連11買 狂買半導體股 掃貨DRAM雙雄9.3萬張

台股今 (16) 日在台積電改寫新天價帶動下，收漲 272.48 點來到 25629.64 點，再創收盤新高，外資續買超 270 億元、連 11 買，其中，大買 DRAM 雙雄南亞科、華邦電共逾 9.3 萬張，並敲進台積電 1.34 萬張、買超 174 億元。