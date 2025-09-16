外資買超270億元連11買 狂買半導體股 掃貨DRAM雙雄9.3萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (16) 日在台積電改寫新天價帶動下，收漲 272.48 點來到 25629.64 點，再創收盤新高，外資續買超 270 億元、連 11 買，其中，大買 DRAM 雙雄南亞科、華邦電共逾 9.3 萬張，並敲進台積電 1.34 萬張、買超 174 億元。
外資今日買超南亞科 (2408-TW)5.37 萬張、華邦電 (2344-TW)3.96 萬張，分居冠亞軍，另有記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 6462 張；晶圓代工族群也獲加碼，除了台積電 (2330-TW) 外，還有力積電 (6770-TW)1.32 萬張、聯電 (2303-TW)9316 張，另有欣興 (3037-TW)2.22 萬張、佳能 (2374-TW)1.75 萬張。
除了電子股外，外資也買超多檔金融股，包括中信金 (2891-TW)2.33 萬張、台新新光金 (2887-TW)1.75 萬張、國泰金 (2882-TW)1.1 萬張、永豐金 (2890-TW)6902 張、凱基金 (2883-TW)6227 張等。
外資賣超多集中在 ETF，前 5 名分別是群益 ESG 投等債 20+ 1.06 萬張、元大美債 20 年 1.02 萬張、復華富時不動產 9985 張、國泰 20 年美債 8960 張；個股則有彰銀 (2801-TW)7137 張、華晶科 (3059-TW)6892 張、康舒 (6282-TW)5297 張、群創 (3481-TW)5297 張。
