search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

外資買超270億元連11買 狂買半導體股 掃貨DRAM雙雄9.3萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (16) 日在台積電改寫新天價帶動下，收漲 272.48 點來到 25629.64 點，再創收盤新高，外資續買超 270 億元、連 11 買，其中，大買 DRAM 雙雄南亞科、華邦電共逾 9.3 萬張，並敲進台積電 1.34 萬張、買超 174 億元。

cover image of news article
台股續創高外資連11買 掃貨DRAM雙雄9.3萬張。(鉅亨網資料照)

外資今日買超南亞科 (2408-TW)5.37 萬張、華邦電 (2344-TW)3.96 萬張，分居冠亞軍，另有記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 6462 張；晶圓代工族群也獲加碼，除了台積電 (2330-TW) 外，還有力積電 (6770-TW)1.32 萬張、聯電 (2303-TW)9316 張，另有欣興 (3037-TW)2.22 萬張、佳能 (2374-TW)1.75 萬張。


除了電子股外，外資也買超多檔金融股，包括中信金 (2891-TW)2.33 萬張、台新新光金 (2887-TW)1.75 萬張、國泰金 (2882-TW)1.1 萬張、永豐金 (2890-TW)6902 張、凱基金 (2883-TW)6227 張等。

外資賣超多集中在 ETF，前 5 名分別是群益 ESG 投等債 20+ 1.06 萬張、元大美債 20 年 1.02 萬張、復華富時不動產 9985 張、國泰 20 年美債 8960 張；個股則有彰銀 (2801-TW)7137 張、華晶科 (3059-TW)6892 張、康舒 (6282-TW)5297 張、群創 (3481-TW)5297 張。

文章標籤

台股外資DRAM記憶體南亞科華邦電三大法人TOP

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科69.2+9.67%
華邦電27.95+4.29%
康舒30.1-6.52%
華晶科55.2-0.90%
彰銀19.5-0.76%
凱基金15.15-0.33%
永豐金24.85-0.40%
國泰金66.1+1.07%
台新新光金17.55+0.57%
中信金43.45+0.70%
佳能107+9.74%
欣興152+7.04%
聯電41.05-0.12%
力積電18.55+3.92%
台積電1280+2.40%
威剛132+2.72%
群創13.4-0.37%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
華邦電

80%

勝率
偏強
南亞科

72.73%

勝率

#連續長下影

偏強
華邦電

80%

勝率
偏強
南亞科

72.73%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
華邦電

80%

勝率
偏強
南亞科

72.73%

勝率

#一紅吃三黑

偏強
華邦電

80%

勝率

#偏強機會股

偏強
南亞科

72.73%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty