信邦董座：明年展望樂觀五大事業全成長 半導體、機器人動能強

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-16 18:11

‌



電子連接線大廠信邦 (3023-TW) 董事長王紹新今 (16) 日表示，綠能客戶拉貨動能回溫、半導體設備機櫃需求維持強勁，人形機器人及無人機後市看好，明年展望樂觀，MAGIC 五大產業均會成長。

信邦董事長王紹新。(鉅亨網資料照)

信邦美國太陽能微逆變器客戶今年受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，削弱民眾安裝意願，導致整體需求放緩，也衝擊信邦營運表現，不過，王紹新表示，近期已經看到客戶重啟拉貨，狀況可望逐步回溫。

‌



半導體產業方面，王紹新指出，目前半導體設備客戶的小型機櫃已在苗栗廠投產，新增的大型機櫃訂單則預計等銅科廠完工後、2027 年開始生產，客戶也積極給予支援。

王紹新進一步指出，機器人線束技術要求高、耐用性要求遠高於伺服器線束，像是在關節部分的線束，需要承受十萬次以上的彎折，遠高於常規線材的數千次，因此單價也較高，看好人形機器人未來成長潛力。

在無人機應用上，王紹新表示，未來無人機有望成為物流系統突破地理限制的重要環節，也看好後續市場成長可期，目前也已逐步切入感測、影像傳輸與充電線束領域，預期自 2026 年起將逐步放量，初期將會偏重於美國市場客戶。