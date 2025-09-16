賴清德：新財劃法出爐 地方要多加承擔責任

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-16 16:20

總統賴清德今 (16) 日出席淡江大橋合龍典禮，淡江大橋連接淡水、八里兩端通車，交通部預計明年 5 月正式通車。賴清德除了感謝施工單位外，針對新北市政府盼中央支持地方，賴清德強調未來將持續協助，但他也提到新版財劃法修法後，未來地方政府財政較好，可能要扛起更多責任。

總統賴清德今日出席淡江大橋合龍典禮。(圖：交通部提供)

賴清德致詞時表示，淡江大橋的推動過程極其艱難，若沒有工信 (5521-TW) 集團勇於承擔，就不會有今天成果，未來通車後，可減少關渡大橋約 3 成及竹圍路段約 17% 交通量，使往返雙北市中心更加便捷，並可直達桃機，帶動北台灣交通發展與產業繁榮。

賴清德強調，淡江大橋最終成就了全世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋，當年因主橋工程特殊複雜，歷經七度流標，但中央與地方始終堅持原有理念，在時任公路局長、現任交通部次長陳彥伯及各單位全力配合，最終保留下這座兼具藝術與工程價值的獨特橋塔。

賴清德指出，淡江大橋正如 101 大樓與高鐵 (2633-TW) 已成為國際記憶中的台灣象徵，未來當飛機航經大臺北上空時，將成為旅客最先映入眼簾的景象，成為新的國際地標。他也承諾，明年將親自出席通車典禮，與全民一同見證這座歷史建設的啟用。

對新北市盼中央能協助地方建設，賴清德也回應，未來不論縣市或縣市長的黨派，中央都是根據地方的發展、國家建設的需求，給予必要的支持。

但賴清德提到，新版財劃法修法後，中央不見得能像過往有能力支援地方，過去經費多、事情多做，未來地方財政會較好，地方也要扛起更多的責任，目前財劃法已發現問題，希望朝野本於財政分配上保留中央照顧地方的能力，兼顧地方均衡發展。