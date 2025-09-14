落實城鄉均衡 卓揆籲全盤檢討新版財劃法 公式錯誤由立院負責修正

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-14 09:33

為解決《財政收支劃分法》修正錯誤，行政院長卓榮泰昨（13）日分別於上午與下午召集全國 22 縣市地方政府召開研商會議，並於下午會後率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲及主計長陳淑姿召開說明記者會。卓榮泰強調，若要修正新版《財劃法》，必須取得地方政府共識並充分討論，才能符合民主程序。至於計算公式錯誤部分，應由立法院負責修正。

以錢包與公事包比喻補助邏輯 卓揆籲全盤檢討新版財劃法 公式錯誤由立院負責修正。（鉅亨網資料照）

卓榮泰指出，中央與地方一致認為新版《財劃法》應明確釐清事權分配，回歸地方自治，並清楚告知地方政府依循方向。對於統籌分配稅款、一般性與計畫型補助款的設算細節，他也指示主計總處與相關縣市首長進行後續說明。

卓榮泰以「錢包與公事包」比喻中央補助邏輯：錢包代表地方新增財源，公事包則涵蓋財源、自治事項及中央地方共同負擔項目，兩者合併即為中央對地方的支持與事權回歸。

卓榮泰指出，新版《財劃法》計算結果導致各縣市財源差距懸殊，尤其統籌分配稅款失衡，營業額集中於六都，卻未反映其他地區的成本與付出，造成城鄉失衡。此外，人口結構與土地使用價值未被納入考量，導致高齡化地區與農業縣在預算分配上明顯吃虧。

卓榮泰回顧去年 12 月新版《財劃法》表決過程倉促、版本頻繁更動，秩序混亂，行政院今年 2 月提出覆議案，並於 3 月赴立法院報告錯誤條文，但遭否決。卓榮泰強調，行政院無權再動新版條文，立法院應勇敢面對錯誤並負責修法。

卓榮泰重申，若今年不解決新版《財劃法》問題，未來將年年重演城鄉失衡與分配不公。行政院將持續邀集地方首長與財政人員討論，避免僅以人口與土地面積作為分配依據，應納入人口結構、土地管理成本等因素，並合理管控財產稅成長率，防止炒房地區獲得過多稅收。