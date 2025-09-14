鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-14 09:35

新版《財政收支劃分法》自去年底倉促通過後，引發中央與地方財政分配失衡、事權不清等爭議。行政院長卓榮泰昨（13）日邀集全國 22 縣市政府召開兩場研商會議，他並直指當前《財劃法》的三大結構性錯誤：城鄉失衡、預算排擠及事權不清，多數首長也於會中表示新版《財劃法》法條與公式皆有問題，必須重新檢討水平分配機制。

錢包與公事包難兼顧？新財劃法錯在哪裡 一表看分明。（圖:行政院提供）

卓榮泰指出，當前《財劃法》面臨三大結構性錯誤。首先，中央財源遭排擠。新版法案將 4,165 億元撥入地方統籌分配稅款，導致中央歲入大幅減少，卻仍須支應國防、外交、公共建設等重大支出，加上舉債已達 2,992 億元，若再維持原有補助款編列，恐違反公債法 15% 流量上限，中央財政陷入困境。

第二項問題是事權未明確回歸地方。卓榮泰強調，既然強調地方自治，相關事權應由地方政府承擔，或依比例與中央分擔，但目前法條未清楚劃分，地方無所依循，自治精神難以落實。

第三則是計算公式失衡。新版《財劃法》過度依賴人口與營業額指標，忽略人口結構差異、土地管理成本及各地產業發展條件，導致城鄉財政分配極度失衡。農業縣市在土地價值與管理成本上明顯吃虧，卻未獲合理補助，反而營業額集中地區如六都受益最多。

在會議中，卓榮泰逐一聽取 11 位縣市正副首長意見，多數首長認為新版《財劃法》法條與公式皆有問題，必須重新檢討水平分配機制。有首長指出：「獲配多的、獲配少的，必須將心比心，以取得城鄉均衡。」此外，地方普遍支持將自治事項回歸地方，但希望中央明確說明內容與責任分工。

卓榮泰以「錢包與公事包」比喻中央對地方的補助邏輯：錢包代表新增財源，公事包則涵蓋自治事項與共同負擔項目，兩者合併才是完整的財政支持。他強調，不能僅修正計算公式，更須全面檢討制度設計，建立可長可久的《財劃法》。



《財劃法》三大錯誤一覽表