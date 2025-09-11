交長：淡江大橋預計明年5月通車 未來淡海往桃機路程縮短25分鐘

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-11 20:43

交通部長陳世凱今 (11) 日接受媒體專訪時表示，淡江大橋完工後將帶來重大交通改善，目前淡江大橋預計於本 (9) 月 16 日合攏，將正式串接淡水端與八里端，並於明年 5 月正式通車，未來完工後，有望舒緩關渡大橋的交通壓力，也能縮短淡海居民前往桃機或台北市區的車程時間。

交通部長陳世凱。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

陳世凱表示，過去淡水河口要跨淡水、八里兩端只能依賴關渡大橋，塞車問題嚴重，而淡江大橋的完工開通，將有望減少關渡大橋 30% 的車流量，舒緩塞車壓力，完工後對淡海民眾而言，能縮短 25 分鐘從淡海前往桃園機場或北市區的車程。

陳世凱說，他認為淡江大橋不僅是交通建設，更融入觀光功能，期望可以滿足民眾各方面需求，也鄰近漁人碼頭，預期交通改善後，能帶動當地觀光發展，吸引更多飯店業者進行投資。