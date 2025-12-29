鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-29 12:31

中共解放軍於今 (29) 日上午在我國周邊海域，組織陸海空、火箭軍等兵力組織「正義使命 - 2025」軍事演習。總統府發言人郭雅慧表示，面對中國單邊挑釁的動態，目前國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞。

據《央視》報導，中國東部戰區新聞發言人表示，29 日起解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東組織「正義使命 - 2025」演習。

郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更對國際法與國際秩序的公然挑戰，對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責，面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備。

郭雅慧指出，近期國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅，過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。郭雅慧呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者，我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

交通部民航局飛航服務總台則表示，在今日上午 7 時 30 分收到中國北京國際航行通告室所發布 1 則飛航公告 (編號 A4840/25)，自本地時間 12 月 30 日 8 時至 12 月 30 日 18 時 (10 小時) 於我台北飛航情報區發布臨時危險區（Temporary Danger Area），預計影響本區飛航。