桃機因應第三航廈營運需求 4類徵才77名起薪最高8萬元

2025-09-16

為因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，桃機公司今 (16) 日宣布，今 (2025) 年將公開甄選 77 名新進從業人員，包括 25 名無需工作經驗，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消防類組，招募起薪 3 萬 9,160 元，最高達 8 萬 240 元，表現優異同仁每年薪資成長幅度約 3% 至 5%，徵選內容近期將公告於官網。

桃園機場因應第三航廈營運需求徵才，起薪最高8萬元。(圖:桃機公司提供)

桃機指出，本次徵才規劃工程類 (土木、建築、資通、電機、機械)、運輸管理類 (營運安全控制、航務、行銷等)、行政管理類 (法務、稽核、採購、政風、人資、會計、財務、一般行政) 等職務共正取 66 名，

桃機也表示，消防人員是機場救災不可或缺的力量，因應桃機部份消防救護人員退職及因應未來第三航廈、第三跑道人力需求，本次招募 11 名消防輪值班人力，專職協助航廈營運管理及緊急狀況處理。

桃機說明，本次新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、全民英檢初級以上、具備自用小客車駕照等，甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段，體能測驗預定於 10 月底舉辦。