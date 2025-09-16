鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-16 16:18

台積電 (2330-TW) 今 (16) 日上演秒填息，帶動台股再創新高，站上 25600 點之上，今年以來台股基金績效突飛猛進，主動型基金表現更是海放被動式 ETF，統計至 9 月 15 日，台股科技基金績效第一名高達 35%，前十強報酬率 20% 起跳，反觀台股 ETF 前十名，表現最佳者僅 18%，法人表示，股市多頭時期更能突顯經理人選股能力創造的績效價值。

台股再登頂！主動型台股基金績效突飛猛進 海放被動式ETF。(鉅亨網資料照)

市場預期，聯準會可望在本周利率決策會議重啟降息循環，全球資金派對再度登場，本輪降息為美國川普任內的政治性降息，第一金電子基金經理人張正中分析，非衰退時的降息，資金行情湧現有利支撐股市續漲行情，台股頻創新高，技術面仍然偏多，但高檔震盪，也使得選股難度加大，不過，AI 族群仍然是市場主流，同時有機會出現落後族群補漲機會，整體而言，科技電子股表現將優於傳產、金融類股。

張正中說明，觀察近期台股技術面年線乖離率約 13.1%，尚未過高，近年來的兩次大漲行情，如：2020 年中至 2021 年，及 2023 年底至 2024 年，當時的年線乖離率都高達 30%，兩波乖離高點過後都出現股價大幅拉回修正達 13%，但皆為短線修正，並未影響長線多頭續航。

不過，近期的成交量也看到行情短線過熱現象，張正中指出，前幾年兩波的技術面回檔前，都出現成交量大幅放大至 5000 億至 6000 億水準，近期日成交量最高已來到 5000 億元上下的水準，且融資餘額也呈現連續 8 周的成長。