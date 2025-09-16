台股再登頂！主動型台股基金績效突飛猛進 海放被動式ETF
鉅亨網記者陳于晴 台北
台積電 (2330-TW) 今 (16) 日上演秒填息，帶動台股再創新高，站上 25600 點之上，今年以來台股基金績效突飛猛進，主動型基金表現更是海放被動式 ETF，統計至 9 月 15 日，台股科技基金績效第一名高達 35%，前十強報酬率 20% 起跳，反觀台股 ETF 前十名，表現最佳者僅 18%，法人表示，股市多頭時期更能突顯經理人選股能力創造的績效價值。
市場預期，聯準會可望在本周利率決策會議重啟降息循環，全球資金派對再度登場，本輪降息為美國川普任內的政治性降息，第一金電子基金經理人張正中分析，非衰退時的降息，資金行情湧現有利支撐股市續漲行情，台股頻創新高，技術面仍然偏多，但高檔震盪，也使得選股難度加大，不過，AI 族群仍然是市場主流，同時有機會出現落後族群補漲機會，整體而言，科技電子股表現將優於傳產、金融類股。
張正中說明，觀察近期台股技術面年線乖離率約 13.1%，尚未過高，近年來的兩次大漲行情，如：2020 年中至 2021 年，及 2023 年底至 2024 年，當時的年線乖離率都高達 30%，兩波乖離高點過後都出現股價大幅拉回修正達 13%，但皆為短線修正，並未影響長線多頭續航。
不過，近期的成交量也看到行情短線過熱現象，張正中指出，前幾年兩波的技術面回檔前，都出現成交量大幅放大至 5000 億至 6000 億水準，近期日成交量最高已來到 5000 億元上下的水準，且融資餘額也呈現連續 8 周的成長。
張正中表示，台股選股難度提升，台灣科技股受惠於 AI 成長趨勢，8 月份台灣出口達 584 億元，年增率達 34.1%，加上免除關稅戰衝擊，AI 供應鏈及先進半導體成長依然可期，儘管類股評價偏高，不過，成長動能與基本面穩健，仍然看好相關 AI 受惠股長期表現。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股新高無極限！這幾檔高息ETF跟隨台積電上演一日填息
- 20檔台股ETF超級除息周登場 00919等4檔年化配息率破9%
- 甲骨文財報引爆電力商機！00899潔淨能源ETF搭上AI熱潮跟著飛
- 美台股市搭上AI多頭特快車 新高行情助攻全球科技基金淨值登頂