全家斥資1500萬元開辦托嬰中心 創零售業先例

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-16 18:50

‌



連鎖超商全家 (903-TW) 今 (16) 日宣布，為支持員工生養並響應政府「0-2 歲社區公共化托育計畫」政策，創零售業先例，斥資 1500 萬元於台北市中山區總部大樓開辦「全家托嬰中心」。

全家創零售業先例，在總部開辦托嬰中心。(圖：全家提供)

圖：全家提供。

‌



全家托嬰中心聘用專業托育人員、護理師、廚工等，提供 0-2 歲嬰幼兒收托服務，已於 9 月初合法立案，將於 9 月 22 日正式收托，以實際行動實踐「全家就是你家」的企業精神。

據衛福部統計，全台托嬰中心 10 年來成長近 2.5 倍，反映育兒照顧需求日益殷切，但百人以上企業自設托兒機構者僅占 1.3%，在少子化與雙薪家庭趨勢下，托育支持體系已成企業友善職場的重要指標。

全家總經理薛東都表示，員工是公司最重要的夥伴，據全家每年員工調查，育兒支持、彈性制度是同仁最關注的兩大議題，尤其總部後勤人力結構中，超過 5 成處於適婚或育兒的人生階段，每年平均有近百名全家寶寶誕生，但雙薪小家庭、缺乏傳統後援的形態下，員工常面臨兼顧育兒工作兩難。

因此，全家為深化「親職支持、彈性共融職場、健康關懷、學習發展」四大企業福利承諾，率先投入自辦托嬰中心，不僅重視員工個人職涯發展，更延伸至員工家庭照護。

全家托嬰中心由全家人力資源部統籌、組建跨部門專案小組，從評估、規劃、動工到立案，歷時超過一年，自 9 月 22 日起正式營運，占地近百坪，核定收托人數為 52 人，共規劃 3 間分齡教室、專屬遊戲區，以大面積採光，營造安全明亮、舒適安心的學習與活動空間；收托對象以全家員工子女和孫子女優先。

全家托嬰中心可讓員工於上下班時就近接送子女，節省往返外部托育機構交通時間，收托時間為上午 07:30 至下午 17:30，並提供最晚至晚間 19:30 的延時托育，月費更能直接於全家店舖櫃檯臨櫃繳費。

在省錢有感上，全家以五大福利全面減輕員工育兒開銷，涵蓋基本負擔、成長所需與日常支出，其中，(1) 員工專屬托育優惠價每月 18000 元，免收註冊費，(2) 首年就讀贈整套學用品，包括書包、提袋、餐碗與餐袋；(3) 就讀期間，中心每日上課時段由全家免費提供尿布使用，家長無須額外準備；(4) 延時托育方面，員工享有 17:30 至 19:00 免收費，19:00 至 19:30 則僅收取不到百元；。

全家表示，全家托嬰中心將申請為政府立案的準公共化托育中心，凡設籍台北市的父母子女，未來可同時申請中央和地方補助，最高可享台北市第一胎家庭 18000 元全額補助。

全家托嬰中心也維持符合法規標準的師生比 1:5，且專業托育員皆擁有至少 5 年以上資歷，並聘用專任護理師與專職廚工，更定期請牙醫師、小兒科醫師、職能治療師進駐，為收托兒童進行健康檢查與發展評估。

飲食方面，每日三餐皆為專業廚工當日現煮，依年齡分齡設計，並公開菜單供家長參考，食材由全家關係企業全台物流以全程溫控配送，選用國產豬肉及具產銷履歷的蔬果，每月再由公證單位抽檢並送交全家食品實驗室檢驗。