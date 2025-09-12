〈焦點股〉傳CoWoS將採SiC元件 漢磊、嘉晶盤中亮燈鎖漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-12 12:56

晶片代工廠台積電 (2330-TW) 在先進製程上大接 AI 晶片，包括輝達、超微等客戶，搭配先進封裝的 CoWoS 需求激增，為解決 CoWoS 矽中介板散熱問題，擬採用單晶碳化矽 (SiC) 解決矽材料問題，激勵化合物半導體廠漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 今 (12) 日開高走高，盤中在大單敲進下，雙雙亮燈所漲停。

漢磊董事長徐建華。(鉅亨網資料照)

近年碳化矽、氮化鎵 (GaN)，在中國大力扶植與補助發展之下，成為供給過剩的紅海市場，台積電近日指出，在 SiC 領域雖然沒有投資與跨足，但在先進封裝 CoWoS 上為了解決散熱問題，傳出在客戶輝達青睞下，將以 SiC 解決矽材料問題。

其中漢磊近期推出第 4 代平面型 SiC 製程平台，市場關注漢磊接單有望再增利多，加上 8 月營收年月雙增，讓漢磊今日再度成為盤面焦點，開高走高，早盤迅速拉上漲停板，成交量能增至 2.7 萬張，股價站上 5 日均線；漢磊子公司嘉晶受惠漢磊持股過半，盤中也量增價揚，攻上漲停板。