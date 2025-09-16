〈焦點股〉晶技車用及AI雙箭頭發功且蘋果助威 爆量跳空攻高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-16 11:15

頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (16) 日股價跳空開高並暴量攻上半年線，最高價達 92.3 元，主要在獲利回升，且進入蘋果手機需求旺季並將在 9 月達到今年的首波高峰。

晶技執行長林萬興。

晶技 2025 年 8 月營收 11.46 億元，創今年單月次高，月增 3.12%，年減 4.92%，單月稅前盈餘 2.01 億元，也爲今年次高，月增 2.72%，年增 20.5%，單月每股稅前盈餘 0.58 元，1-8 月稅前盈餘爲 13.81 億元，年減 18.2%，每股稅前盈餘爲 4.03 元。

晶技在進入第三季消費性電子及包括蘋果手機新機的需求旺季，法人估晶技第三季的營收將較第二季小幅上揚，等於 2025 年營收逐季上揚的格局。同時晶技在 7-8 月對蘋果 iPhone 供貨組合及項目與去年不同，但就營收面來看，7 月及 8 月總體 營收均較 2024 年同期減少，但實質來自蘋果營收不減反增，而法人也預估晶技 9 月的對蘋果營收將再成長。