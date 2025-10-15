〈焦點股〉外資相挺、矽基代工展望佳 嘉晶尾盤亮燈飆漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-15 13:16

‌



嘉晶 (3016-TW) 受惠於近年 AI 伺服器需求升溫，旗下 8 吋矽基代工自下半年需求轉強，今 (15) 日在外資連 2 買相挺，加上題材挹注，尾盤在大單敲進下，一度亮燈漲停。嘉晶母公司漢磊 (3707-TW) 漲幅也逾 7%。

漢磊暨嘉晶董事長徐建華。(鉅亨網資料照)

受惠台積電 (2330-TW) 即將於明 (16) 日召開法說會，法人關注嘉晶受惠於第三代半導體題材利多，法人預期，隨 AI 資料中心電力需求成長，研判到 2027 年系統功耗將超過 600kW，業界正計劃在電源中採用高壓直流架構，將帶動 SiC(碳化矽)、GaN(氮化鎵) 功率元件需求大幅成長。

‌



嘉晶今日在 SiC、GaN 材料需求旺盛下，加上矽基代工展望佳 ，帶動買盤湧入，尾盤在大單敲進下觸及漲停，成交量也增至 5,800 張。

嘉晶表示，今年化合物磊晶雖仍處虧損，主要受化合物半導體價格競爭激烈，導致客戶下單保守，未來嘉晶將拓展非中國市場客戶，並強化品質與成本競爭力，以因應市場壓力。