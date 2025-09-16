鉅亨研報 2025-09-16 10:49

一、全球債市轉折，降息預期升溫

【ETF新知】00982D、00983D掛牌在即！債市轉折下能把握利多行情嗎？ (圖:shutterstock)

過去幾年各國央行為了壓抑通膨一路升息，讓債券價格長期承壓。隨著 2025 下半年市場對降息的預期逐漸升高，美國通膨與關稅的不確定性正逐步釐清，資金悄悄回流債市，尋找穩定收益的機會。這樣的背景，也讓債券型 ETF 與主動式基金重新受到關注。

二、富邦優選收益傘型基金兩檔亮點

富邦投信即將在 9 月 17 日推出的「富邦優選收益傘型基金」，旗下包含 主動富邦動態入息（00982D） 與 主動富邦複合收益（00983D）。前者聚焦投資等級債，強調動態避險與穩健收益；後者則在投資級債基礎上，最多可納入 20% 高收益債，追求更高配息機會。兩檔皆採 月配息＋收益平準金 機制，對投資人來說更具穩定性。

三、降息循環＋主動策略，還有隱藏優勢？

高盛研究認為 2025 年 9 月有望啟動降息，對債市是明顯利多。富邦優選收益傘型基金在景氣循環、利率趨勢與產業信用判斷上都能動態調整配置，具備超越被動指數型 ETF 的可能性。不過，市場的不確定因素仍在發酵，背後還有什麼潛在風險與增長動能值得注意？