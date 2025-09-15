川普呼籲美企改採半年報 批評季報短視近利、眼光不如中國
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒周一 (15 日) 報導，美國總統川普呼籲企業停止發布季度財報，直接改為半年報，聲稱此舉將節省成本並讓高階主管專注經營事業，同時批評美國短視近利的企業文化不如中國的長期規劃思維。
川普周一在其 Truth Social 的貼文寫道：「在證券交易委員會 (SEC) 批准的前提下，企業和公司不應再被迫每季報告，而應改為每半年報告一次。這將節省資金，並讓經理人專注於妥善經營公司。」
他進一步批評美國企業文化的短視近利，對比中國的長期經營策略：「你有沒有聽過這句話：『中國對公司管理採取 50 到 100 年的長遠眼光，而我們卻是以季度為基礎經營公司』？這樣不好！」
川普將美國的報告制度與中國做比較，認為北京的制度對該國企業而言更有效率且更具成本效益。值得注意的是，川普在總統的第一任期時也曾提出讓企業將季度報告改為半年制的建議。
目前美國大多數公開發行企業依法必須向 SEC 提交季度和年度財務報告。川普的提議若要實施，需要 SEC 的批准，這將代表美國企業財務透明度制度的重大變革。
