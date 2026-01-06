重磅指數即將調整 金銀賣壓要來了？分析師：短空長多
彭博商品指數（BCOM）最新一輪權重調整將於 1 月 8 日至 14 日正式生效。由於該指數目前追蹤資金規模約 1,088 億美元，市場一度擔憂，被動型資金在調整期間賣出貴金屬，可能對金銀價格造成短期拋售壓力。
根據彭博公布的調整方案，貴金屬整體目標權重將下調至 18.84%。其中，黃金權重由 14.29% 上調至 14.90%，白銀則由 4.49% 下修至 3.94%。由於 2025 年金銀價格大幅上漲，實際權重早已明顯偏離目標配置，此次調整等同要求追蹤指數的被動型基金賣出金銀期貨，將部位拉回設定水準。
市場人士指出，被動資金的程式化調倉確實可能在短期內擾動價格，拋壓預料將集中在 1 月上旬與中旬。不過，整體影響仍屬技術性調整，難以改變貴金屬的中長期走勢。分析師認為，白銀市場流動性相對較低，短線波動可能較黃金更為明顯，但整體而言，這類調整更像趨勢中的短暫浪花，無法扭轉由基本面主導的行情方向。
此外，相關調整早在 2025 年 10 月即已公告，部分市場提前反應，風險可能已在先前價格波動中消化。被動型基金整體規模約 1,000 億美元，實際對市場的衝擊有限，難以對整體趨勢造成結構性影響。
多數機構仍認為，支撐本輪貴金屬行情的核心動力並未改變。包括地緣政治風險升溫、對貨幣信用的疑慮，以及全球央行持續購金以分散外匯儲備風險，都是推動金價中長期走高的關鍵因素。主動型資金在配置黃金時，更重視這些長期邏輯，而非短期價格波動。
面對即將到來的指數調整，分析師建議投資人「抓大放小」，將焦點放在主導市場方向的長期因素，而非短線技術性賣壓。有機構指出，金銀價格的歷史高點可能尚未出現，調整反而可能為中長線布局提供機會，尤其在全球秩序重構、避險需求升溫的背景下，貴金屬的貨幣與避險屬性仍具吸引力。
