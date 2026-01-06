鉅亨網新聞中心 2026-01-06 08:10

彭博商品指數（BCOM）最新一輪權重調整將於 1 月 8 日至 14 日正式生效。由於該指數目前追蹤資金規模約 1,088 億美元，市場一度擔憂，被動型資金在調整期間賣出貴金屬，可能對金銀價格造成短期拋售壓力。

重磅指數即將調整 金銀賣壓要來了？分析師：短空長多。(圖:shutterstock)

根據彭博公布的調整方案，貴金屬整體目標權重將下調至 18.84%。其中，黃金權重由 14.29% 上調至 14.90%，白銀則由 4.49% 下修至 3.94%。由於 2025 年金銀價格大幅上漲，實際權重早已明顯偏離目標配置，此次調整等同要求追蹤指數的被動型基金賣出金銀期貨，將部位拉回設定水準。

市場人士指出，被動資金的程式化調倉確實可能在短期內擾動價格，拋壓預料將集中在 1 月上旬與中旬。不過，整體影響仍屬技術性調整，難以改變貴金屬的中長期走勢。分析師認為，白銀市場流動性相對較低，短線波動可能較黃金更為明顯，但整體而言，這類調整更像趨勢中的短暫浪花，無法扭轉由基本面主導的行情方向。

此外，相關調整早在 2025 年 10 月即已公告，部分市場提前反應，風險可能已在先前價格波動中消化。被動型基金整體規模約 1,000 億美元，實際對市場的衝擊有限，難以對整體趨勢造成結構性影響。