蕭美琴：工研院讓產業持續改變創造奇蹟 盼帶來更多造山、造浪者

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-15 18:40

副總統蕭美琴今 (15) 日出席中研院「52 周年院慶暨第 14 屆院士授證典禮」，也，也參觀工研院特展，了解 AI 如何應用在百工百業。蕭美琴表示，目前全球經濟、貿易體制正面臨許多挑戰，工研院讓台灣產業正持續改變與重塑，雖然有風險，但困境持續協助台灣產業在挑戰中創造奇蹟，盼工研院未來為台灣帶來更多造山、造浪者。

副總統蕭美琴盼工研院未來為台灣帶來更多造山、造浪者。(圖:總統府提供)

蕭美琴表示，來到院士面前，更感受自己無比的渺小，每當遭遇挫折時，在工研院看到台灣科技突破往前，創造新機會改變人類、讓世界更好，因此不管在人生或工作遇到甚麼挫折，都可以看到台灣科技持續突破、前進，改善人類生活；當自己觀展時，也注意到台灣無論在醫療、工程或 AI 領域都有許多突破，可以看到台灣正在改變世界。

面對國際快速變化及經貿諸多挑戰，蕭美琴對工研院有期許，並勉勵大家面對困境時絕不停歇，工研院致力於尋求產業解方，幫助台灣產業面對遠方衝突、台灣面對地緣政策挑戰，目前台灣的全球貿易體系也正在改變與重塑的過程中，雖有風險，但台灣總是在挑戰當中，不斷創造奇蹟。