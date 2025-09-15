蕭美琴：工研院讓產業持續改變創造奇蹟 盼帶來更多造山、造浪者
鉅亨網記者黃皓宸 台北
副總統蕭美琴今 (15) 日出席中研院「52 周年院慶暨第 14 屆院士授證典禮」，也，也參觀工研院特展，了解 AI 如何應用在百工百業。蕭美琴表示，目前全球經濟、貿易體制正面臨許多挑戰，工研院讓台灣產業正持續改變與重塑，雖然有風險，但困境持續協助台灣產業在挑戰中創造奇蹟，盼工研院未來為台灣帶來更多造山、造浪者。
此次工研院授證 5 位院士中，包括台積電 (2330-TW) 執行副總米玉傑、中鼎 (9933-TW) 集團總裁余俊彥、中醫大董事長蔡長海、台積電資深副總羅唯仁、台大醫療體系管理發展中心主任倪衍玄。
蕭美琴表示，來到院士面前，更感受自己無比的渺小，每當遭遇挫折時，在工研院看到台灣科技突破往前，創造新機會改變人類、讓世界更好，因此不管在人生或工作遇到甚麼挫折，都可以看到台灣科技持續突破、前進，改善人類生活；當自己觀展時，也注意到台灣無論在醫療、工程或 AI 領域都有許多突破，可以看到台灣正在改變世界。
面對國際快速變化及經貿諸多挑戰，蕭美琴對工研院有期許，並勉勵大家面對困境時絕不停歇，工研院致力於尋求產業解方，幫助台灣產業面對遠方衝突、台灣面對地緣政策挑戰，目前台灣的全球貿易體系也正在改變與重塑的過程中，雖有風險，但台灣總是在挑戰當中，不斷創造奇蹟。
蕭美琴舉例，在 1970、80 年但是台灣歷史上曾經很困難的時刻，面對石油、經濟危機，當年剛成立的工研院異軍突起，讓台灣的造山者異軍突起，也奠定了今天經濟發展和工業的基礎，她有信心，工研院在過去基礎之上看到現在成就，未來更能帶領台灣持續向前。
