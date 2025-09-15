桃機：中秋三波連假總運量估195萬人次 啟動凌晨客運加班因應
鉅亨網新聞中心 台北
教師節、中秋節及國慶日三波連假即將登場，桃園機場公司今 (15) 日表示，因三個連假時間接近，疏運期間長達 15 日，預估總旅運量將突破 195 萬人次，目前桃機已完成各項疏運準備，提醒旅客出國前掌握留意行動電源規定等 6 大訣竅，確保行程順暢。
桃機三波連假疏運時間分別為：教師節 9 月 26 日 (五) 至 9 月 30 日 (二)；中秋節 10 月 3 日 (五) 至 10 月 7 日 (二)；國慶日 10 月 9 日 (四) 至 10 月 13 日 (一)。
桃機公司表示，依過往經驗預判，首波教師節連假總運量將逾 63 萬人次，日均約 12.7 萬人次；中秋節連假預估總運量將逾 64 萬人次，日均約 12.9 萬人次，前兩波疏運因中秋假期返鄉團聚旅客，抵達略高於出發人數，也因假期較長，有效達到分散疏運效果，避免旅客過度集中。
第三波國慶日連假則預估前期出發多於抵達，直至收假日則相反，抵達旅客可能高於出發旅客近 2 萬人，整體總運量將逾 67 萬人次，日均約 13.4 萬人次。
桃機強調，目前已完成各項疏運準備，並提醒旅客掌握六大訣竅：善用智慧化服務、搭乘大眾運輸工具、遵照行李「四不原則」、留意行動電源規定、減少安檢複查及出國前確認護照效期，確保行程安全順暢。
桃機表示，配合疏運需求，三大連假期間，客運巴士將於連假期間調整班次，連假期間入境尖峰時段為每日 5 時、15 至 17 時，出境尖峰時段為每日 7 至 9 時、23 時，建議旅客提前 3 小時抵達機場，並即刻完成報到流程，搭配自助行李託運等智慧化設備，加速報到與通關效率。
此外，為持續優化營運服務品質，桃園機場將於今年 11 月，利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對北跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，視天候狀況，可於 10 個工作日完成。
