光寶科Q3 BBU產線順利量產 ASIC、AI伺服器客戶需求強勁Q4新品放量

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-15 16:39

法人近期報告指出，電源供應廠光寶科 (2301-TW) 第三季營運自谷底回升，美國及台灣 BBU 產線順利投產，ASIC 客戶與 GPU AI 伺服器客戶需求優於預期，並看好第四季多項新產品陸續出貨，帶動營運走強。

光寶科Q3 BBU產線順利量產 ASIC、AI伺服器客戶需求強勁Q4新品放量可期。(圖：shutterstock)

第三季 BBU 產線投產帶動光寶科營運走強，公司在美國及台灣的 BBU 電池備援系統產線於第三季順利量產，主要客戶包括美國 CSP 業者需求強勁，BBU 產品提供 AI 資料中心短時間停電保護，隨著 AI 伺服器部署加速，成為不可或缺的基礎設施。

展望第四季，法人指出，光寶科將有四大新產品線開始出貨，首先是 GB300 12KW PSU 電源供應器將小量出貨，相較前一代產品功率密度大幅提升；其次是 500KW Power Rack 機櫃式電源系統將於 ASIC 客戶端進行樣機出貨，為 2026 年正式量產做準備。

散熱產品成為另一亮點，120KW CDU 冷卻分配系統將於第四季出貨企業級客戶。隨著 AI 晶片功耗持續攀升，液冷散熱需求快速增長，光寶科目前正洽談兩項散熱專案，預計 2026 年將為營收帶來新的成長動能。

客戶拓展方面，光寶科第四季將開始出貨新 CSP 雲端服務客戶的 BBU 產品，後續 PSU 電源產品也有機會打入。除了既有的 ASIC 客戶外，公司積極布局五大 CSP 客戶群，客戶結構持續優化。