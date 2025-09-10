〈焦點股〉光寶科切入輝達電源供應鏈業績報喜 快攻漲停股價創2年高點
鉅亨網記者吳承諦 台北
電源供應廠光寶科 (2301-TW) 已切入輝達電源供應鏈，帶動 8 月營收達 156 億元，其中雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長近 9 成，激勵今 (10) 日股價勁揚，早盤攻上漲停價 154.5 元，創近兩年股價高點，委買張數逾 18000 張。
光寶科 8 月營收 156.49 億元創 35 個月新高，月增 13.30%、年增 29.82%，前八月營收達 1063 億元年增 22.21%。雲端與物聯網事業部已成核心成長引擎，營收年增近九成，占整體比重達 52%。
AI 伺服器電源需求強勁推升業績表現，隨著伺服器功率持續攀升，電源供應器規格從 5.5KW 提升至 12KW 甚至 18KW，帶動產品單價及毛利率雙重改善。公司同步布局液冷技術，預計第四季進入量產階段搶攻新興市場。
展望後市，光寶科第四季將推出 12kW 電源及 1MW 等級新品，並規劃 2026 年量產更高階系統產品。今年 AI 營收占比有望達 20%，明年挑戰 25%。
