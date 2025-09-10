〈焦點股〉光寶科切入輝達電源供應鏈業績報喜 快攻漲停股價創2年高點

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 已切入輝達電源供應鏈，帶動 8 月營收達 156 億元，其中雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長近 9 成，激勵今 (10) 日股價勁揚，早盤攻上漲停價 154.5 元，創近兩年股價高點，委買張數逾 18000 張。