search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

光寶科周漲25％遭列注意股 8月賺17.3億元年增56% EPS 0.76元

鉅亨網記者吳承諦 台北


電源供應廠光寶科 (2301-TW) 近期因 AI 對電力需求大增，8 月營收報喜，本週股價漲幅強勁達 25%，遭主管機關列為注意股，今 (12) 日公布 8 月自結數，稅後純益 17.3 億元，年增 56.9%，每股純益 0.76 元。

cover image of news article
光寶科周漲25％遭列注意股 8月賺17.3億元年增56% EPS 0.76元。(圖：shutterstock)

證交所表示，光寶科最近六個營業日累積收盤價漲幅達 28.98%，故列為注意股；光寶科 8 月營收 156.5 億元，月增 13.3%、29.8%；稅前純益 20.7 億元，年增 43.8%；稅後純益 17.3 億元，年增 56.9%；每股純益 0.76 元。


光寶科 8 月營收 156.49 億元創 35 個月新高，年增近 30%，雲端物聯網業務年增近 9 成成為主力，占整體營收 52%，總經理邱森彬看好下半年旺季效應，AI 相關電源及備援電池出貨放量，可望推升第三季營運表現。

光寶科 AI 業務快速擴張，相關產品營收占比從上半年約 15%，預期下半年攀升至 20%，2026 年更可望超過 25%，第四季將推出 12KW 電源及散熱系統新品，長期規劃 2027 年切入高壓直流電市場。

 

文章標籤

光寶科電力AI注意股

相關行情

台股首頁我要存股
光寶科163-1.51%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
光寶科

72.22%

勝率

#營收創高股

偏強
光寶科

72.22%

勝率

延伸閱讀



Empty