光寶科周漲25％遭列注意股 8月賺17.3億元年增56% EPS 0.76元

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 近期因 AI 對電力需求大增，8 月營收報喜，本週股價漲幅強勁達 25%，遭主管機關列為注意股，今 (12) 日公布 8 月自結數，稅後純益 17.3 億元，年增 56.9%，每股純益 0.76 元。