宋明峰：光寶科海外研發人員拚翻倍成長 目標5-10年成為世界級企業
鉅亨網記者吳承諦 台北
電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (13) 日攜手雲門舞集舉辦 50 週年慶祝活動《光寶舞時 ‧ 雲門藝術饗宴：光雲共舞 ‧ 波動未來》，董事長宋明峰表示，面對 AI 浪潮帶來的機遇與挑戰，公司海外各研發中心人員需至少翻倍成長才能應付國際競爭，未來 5 至 10 年目標是帶領光寶科成為世界級企業，在國際舞台為台灣發光發亮。
宋明峰指出，AI 技術演進速度遠超預期，競爭格局已從台灣本地同業擴大至全球巨頭較量。光寶科目前在中國、新加坡、美國、台灣都設有研發據點，但在國際舞台上仍屬中小型企業，特別在全球人才布局方面明顯落後。
人才競爭成為最大挑戰，隨著 NVIDIA (NVDA-US)、Google (GOOG-US) 等國際大廠加碼投資台灣，本地人才爭奪更趨激烈，宋明峰強調，要在全球各地建立研發製造據點，除了硬體設施外，更需要當地合適人才，否則建築物只是空殼無法成為真正工廠。
競爭主場已從本土轉移至國際舞台，過去台灣電子業主要與本地同業競爭，如今必須走向海外與國際大廠同場較勁，宋明峰坦言，這需要完全不同等級的佈局思維與資源配置，對公司而言是前所未有的挑戰。
光寶科轉型仍在起步階段，宋明峰認為，接手第五年來雖看到一點成果，從元件供應商轉向解決方案提供者，但距離同業仍有很大差距，轉型是條漫長道路，永無結束之日，種子已經種下但需要細心呵護才能茁壯。
產業合作成為趨勢下，宋明峰指出，未來可能需要合作才有勝算，而非單打獨鬥，雖然大家都意識到這個趨勢，但過去根深蒂固的同業競爭與不信任心理仍是需要克服的障礙，能夠建立聯盟生態圈的團隊將在未來競爭中佔據極大優勢。
光寶科特別與雲門舞集合作舉辦慶祝活動，邀請雲門重新演繹經典作品《波》，融合 AI 科技與現代舞蹈，宋明峰表示選擇與雲門舞集合作是因為雙方創辦人宋恭源及林懷民為多年摯友，且雲門舞集比光寶科早創立兩年，都是在各自領域將台灣帶上國際舞台的先驅。
