鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-13 21:15

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (13) 日攜手雲門舞集舉辦 50 週年慶祝活動《光寶舞時 ‧ 雲門藝術饗宴：光雲共舞 ‧ 波動未來》，董事長宋明峰表示，面對 AI 浪潮帶來的機遇與挑戰，公司海外各研發中心人員需至少翻倍成長才能應付國際競爭，未來 5 至 10 年目標是帶領光寶科成為世界級企業，在國際舞台為台灣發光發亮。

宋明峰：光寶科海外研發人員拚翻倍成長 目標5-10年成為世界級企業。(鉅亨網記者吳承諦攝)

宋明峰指出，AI 技術演進速度遠超預期，競爭格局已從台灣本地同業擴大至全球巨頭較量。光寶科目前在中國、新加坡、美國、台灣都設有研發據點，但在國際舞台上仍屬中小型企業，特別在全球人才布局方面明顯落後。

‌



競爭主場已從本土轉移至國際舞台，過去台灣電子業主要與本地同業競爭，如今必須走向海外與國際大廠同場較勁，宋明峰坦言，這需要完全不同等級的佈局思維與資源配置，對公司而言是前所未有的挑戰。

光寶科轉型仍在起步階段，宋明峰認為，接手第五年來雖看到一點成果，從元件供應商轉向解決方案提供者，但距離同業仍有很大差距，轉型是條漫長道路，永無結束之日，種子已經種下但需要細心呵護才能茁壯。

產業合作成為趨勢下，宋明峰指出，未來可能需要合作才有勝算，而非單打獨鬥，雖然大家都意識到這個趨勢，但過去根深蒂固的同業競爭與不信任心理仍是需要克服的障礙，能夠建立聯盟生態圈的團隊將在未來競爭中佔據極大優勢。