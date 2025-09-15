台灣明年起接軌ISSB永續揭露準則！陳彥良：一個世界、兩個供應鏈陣營成形

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-15 19:55

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所今 (15) 日與台灣上市櫃公司治理協會共同舉辦《 2025 永續報導新趨勢論壇》，邀請金管會副主委陳彥良致詞，從 2026 年起台灣將分三個階段接軌 ISSB 永續揭露準則，年底前修法完成，要求上市櫃公司於年報專章揭露永續資訊並經董事會通過。現場多位講者並分享監管機構的最新執法態度與實務觀察，以及全球反漂綠監管動向與裁罰案例，協助企業提升永續報告品質與透明度。

《 2025永續報導新趨勢論壇》由金管會副主委陳彥良(右六)台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉(左六)及安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆 (左四)與會致詞。（圖：KPMG)

陳彥良首先指出，在世界趨勢變遷下，永續發展扮演著極為重要的角色，當今世界已改變，呈現「一個世界，兩個供應鏈」的局面。這兩類供應鏈分別是：一是地緣政治的影響，世界分為非紅供應鏈與紅色供應鏈，二是綠色供應鏈與灰色供應鏈，意即「碳排供應鏈」，凸顯了永續在發展方向上的重要性。

陳彥良提到，雖然表面上看到的是關稅和反壟斷等議題，但實際上全球化正在走向多元的反全球化概念，從以往的多邊轉向單一國家或雙邊關係。他強調，台灣在雙邊談判方面表現出色。地緣政治的危險已超越傳統地理層面，擴展到 5G、6G、AI，以及綠色與永續等範疇。

陳彥良提到，目前國際會計準則 IFRS S1 和 S2 永續揭露準則在 2025 年 6 月開始，由首批國家接軌，目前已有 36 個國家，涵蓋全球 GDP 的 57%。歐洲在永續方面推動了「永續簡化綜合套案」（Omnibus），旨在減輕上市櫃公司的負擔，讓複雜的事情簡單做，簡單的事情持續做。金管會已於 2025 年 7 月完成公開發行公司年報應行記載事項的法規預告程序，要求上市櫃公司於年報專章揭露永續資訊並經董事會通過，年底前將正式發布修正規範。從 2026 年起，台灣將分三個階段接軌 ISSB 永續揭露準則。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉指出，面對國際情勢快速變動，ESG 不再只是企業的選項，而是攸關生存與永續發展的必要策略。全球正朝向永續標準化與透明化的趨勢前進，從歐盟擴及至亞洲。台灣企業也將依 IFRS S1、S2 準則以永續專章形式揭露於企業年報中，報導時點亦須與財務報告一致。這項政策不僅強調環境與公司治理的具體成效，也揭示企業若僅流於形式、進行「漂綠」行為，將面臨更高的聲譽與合規風險。他呼籲企業加速落實相關規範，唯有真正落實 ESG，才能因應未來挑戰。

安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆表示，疫情後，中美貿易戰升溫與保護主義興起，加速全球供應鏈重組，台商企業紛透過跨國併購進行布局，KPMG 台灣所參與企業併購金鑫獎評選時發現，企業透過跨國併購來回應供應鏈重組的挑戰已經成為主要的趨勢，特別是聚焦歐盟與美洲市場。然而，ESG 法規遵循也成企業併購後的重大挑戰。