鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-15 14:38

本土法人近期針對 PC 產業出具報告指出，由於第二季客戶因關稅議題提前拉貨，PC 品牌廠及主機板業者第三季動能放緩，展望第四季，AI 伺服器及電競新品將成為主要成長動力，其中技嘉 (2376-TW)AI 伺服器占營收超過 60%，華碩 AI(2357-TW) 含 AI 功能產品比重逾 80%。

PC品牌廠提前拉貨Q3動能放緩 AI伺服器及電競新品成Q4主力。(圖：shutterstock)

8 月營收表現符合預期但季達成率偏低，華碩品牌營收 602 億元月增 19% 年增 12%，宏碁營收 218 億元月減 1% 年減 5%。主機板廠商中，技嘉營收 239 億元月減 14% 年減 3%，微星營收 188 億元月減 3% 年增 15%，均受提前拉貨效應影響。

‌



法人提到，DeepSeek 低價 AI 模型效應帶動產業新機會，有助 AI PC 滲透率提升及電競需求回溫。華碩為主要受惠廠商，AI Server 業績處於快速成長期，輝達 B200/GB200 新品銷售表現優於預期，估 AI Server 營收 2025 年成長 68%。

技嘉受惠 AI Server 新品貢獻，B 系列及 GB200 第二季開始挹注營收，成為今年成長重心。儘管上半年客戶提前拉貨影響下半年動能，但整體預估 AI 伺服器年增逾 60%，第四季輝達 GB300 新品仍可望貢獻營收。

NVIDIA 推出 50 系列 GPU 大改款激勵電競市場，加上 AI Server B 系列持續銷售，將支撐第四季表現，法人指出，雖然第三季受提前拉貨效應影響成長放緩，但 AI 技術滲透及新世代產品推出仍為長期成長主軸。