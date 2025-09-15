鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-15 15:10

國際信貸評級機構惠譽上周五 (12 日) 宣布，將法國的主權信用評級從 AA - 下調至 A+，此舉很快衝擊法國債券市場。法國 10 年期政府公債 (OATs) 的 12 月期貨合約，在周一早盤交易中下跌約 0.1%。

政局不穩、赤字惡化 惠譽降級引發法國債市擔憂(圖:shutterstock)

惠譽將法國降評，主要歸因其日益加劇的政治動盪，和不斷攀升的債務水準。這是法國首次從主要信用評級機構獲得如此低的評級，儘管惠譽給出了「穩定」的展望。

此次評級下調的時機，正值法國政局動盪之際。就在惠譽宣布降級的幾天前，前總理貝魯 (François Bayrou) 因未能說服議會支持其提出的緊縮預算案，在一場不信任投票中失利後辭職。

貝魯曾試圖推動一項高達 440 億歐元 (約 520 億美元) 的預算緊縮方案，內容包括增稅和削減開支，以期將法國 2026 年的赤字從今年預期的 5.4% 縮減至 4.6% 的經濟產出。他甚至提出了一項不受歡迎的提案，即削減兩個公共假日以降低成本。

在貝魯辭職後，總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 迅速任命了保守派忠實擁護者勒科爾努 (Sébastien Lecornu) 組建新政府。勒科爾努上任後已放棄了削減公共假日的計畫，但也警告，政府必須找到其他方法來削減預算赤字。

法國興業銀行亞太已開發市場利率策略師 Stephen Spratt 指出，降評可能增加 OATs 相對於其他歐洲政府公債的壓力，特別是義大利的 10 年期公債 (BTPs) 在某些指標上已經超越 OATs，法國情緒的進一步惡化可能導致 BTPs 在短期內相對更加豐厚。