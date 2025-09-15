鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-15 11:34

蘋果 (AAPL-US) iPhone 17 系列在 9 月 12 日正式開啟預售，當日蘋果中國官網公布 iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 四款機型的保修期外維修費用。

iPhone17換螢幕2,698元，比iPhone16貴400元。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周一（15 日）報導， iPhone 17 螢幕破裂（僅正面）維修預估費用高達人民幣（下同）2,698 元，比 iPhone 16 貴了 400 元，引發廣泛關注。

‌



具體維修價格如下：

iPhone 17 螢幕 2,698 元、背板玻璃 1,298 元、螢幕和背板 3,429 元、電池 809 元、後置相機 1,299 元、其他損壞 4,699 元。

iPhone Air：螢幕 2,698 元、背板玻璃 1,298 元、螢幕和背板 3,429 元、電池 969 元、後置相機 1,299 元、其他損壞 5,699 元。

iPhone 17 Pro：螢幕 2,698 元、背板玻璃 1,298 元、螢幕和背板 3,429 元、電池 969 元、後置相機 1,949 元、其他損壞 6,099 元。

iPhone 17 Pro Max：螢幕 3,198 元、背板玻璃 1,298 元、螢幕和背板 3,929 元、電池 969 元、後置相機 1,949 元、其他損壞 6,499 元。

更換電池方面，iPhone Air 和 iPhone 17 Pro 系列一樣為 969 元。

有網友吐槽，這價格「夠買半台安卓旗艦了，夠吃十頓火鍋了」。

還有網友認為，iPhone Air 目標用戶大概率是學生、職場新人，因為預算不足選擇該款，結果螢幕和電池維修費又拉高了成本。

為降低風險和成本，蘋果推薦用戶購買 AppleCare+。在 AppleCare+ 保障下，大多數維修費用可降至 188 元至 628 元。不過，兩年期 AppleCare + 服務計畫本身也是一筆不小花費。

蘋果官網顯示，iPhone 17 兩年期 AppleCare+ 的保修服務價格為 1,199 元，iPhone Air 和 iPhone 17 Pro 系列兩年期 AppleCare+ 保修服務價格為 1,599 元。