iPhone 17系列價格破發 拼多多直降近1,000元

鉅亨網編譯鍾詠翔


在蘋果 (AAPL-US) iPhone 17 系列正式啟動預購幾天後，一貫以「破發快、降幅大」著稱的拼多多 (PDD-US) 平台，其人民幣（下同）百億補貼專區已火速推出 iPhone 新品，其中 iPhone 17 系列直降近 1,000 元，成為全網已知降價力度最大的首發渠道。

cover image of news article
iPhone 17系列價格破發，拼多多直降近1,000元。（圖：Shutterstock）

拼多多的具體補貼後價格如下：


iPhone 17：256GB 售 5,099 元、512GB 售 7,099 元；

iPhone 17 Pro：256GB 售 8,099 元；512GB 售 10,099 元；1TB 版本暫時缺貨；

iPhone 17 Pro Max：256GB 售 9,099 元；512GB 售 11,099 元；1TB 暫無供應；2TB 售 17099 元。

作為對比，蘋果的官方定價如下：

iPhone 17：256GB 售 5,999 元，512GB 售 7,999 元；

iPhone 17 Pro：256GB 售 8,999 元，512GB 售 10,999 元，1TB 售 12,999 元；

iPhone 17 Pro Max：256GB 售 9,999 元，512GB 售 11,999 元，1TB 售 13,999 元，2TB 售 17,999 元。

