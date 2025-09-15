OpenAI董事長：我們的確處在「AI泡沫」中 難免會出現巨大贏家 但同時也有人慘賠
鉅亨網編譯陳韋廷
AI 領域熱度空前，狂熱發展態勢正引發各界對於「泡沫」的激烈爭論，對此 ChatGPT 母公司 OpenAI 董事長 Bret Taylor 最新表示，當下確實身處 AI 泡沫之中，但這不會阻礙 AI 最終創造巨大經濟價值。
Taylor 近日接受《The Verge》訪問時認同 OpenAI 執行長奧特曼先前看法，並稱「我們正處於 AI 泡沫中，有人將損失一大筆錢」。
他也警告，跟任何顛覆性的科技浪潮一樣，AI 發展過程中必然會產生巨大贏家與大量輸家。AI 雖會改變經濟格局、創造巨大價值，但可與市場存在泡沫同時存在。
Taylor 把目前的 AI 熱潮和網路泡沫進行直接對比。他提到，當時有許多公司在網路泡沫破裂後倒下，但從長遠來看，「1999 年那些人對網路未來的判斷在某種程度上是正確的，如今亞馬遜和谷歌等誕生於那個時代的企業，已成為全球市值最高的企業之一，這顯示泡沫下的遠見是能兌現的」。
他還說：「事實上，如果你看世界的 GDP，網路對幾乎所有指標都有重大影響，有人可能會說 1999 年的所有人都是對的。」
Taylor 也詳述他對 AI 泡沫與網路泡沫類比的理解，關鍵在於區分方向的正確性與具體投資標的成功率。網路泡沫時，像 Webvan 這類網路生鮮配送商業模式雖失敗了，但核心理念在網路基礎設施成熟後，由 Instacart 和 DoorDash 等公司成功實現，顯示背後趨勢和需求是真實的。同樣地，早期大量投資光纖網路的公司雖破產，但這些基礎設施為數位經濟發展提供了支撐。
Taylor 指出，「AI 將改變經濟」和「很多人會虧錢」這兩個論點能同時成立，且歷史上有不少類似先例，這意味著當下巨額投資雖不一定讓所有參與者獲利，但都在為下一代 AI 應用奠定基礎。
此外，Taylor 不認可「模型迭代已顯著放緩」的觀點，並以編碼任務為例，新模型在特定領域仍有「階躍式」提升，但隨著模型能力成熟和普及，很多任務對模型要求已達「足夠好」水平，未來構建 AI 應用會更簡單。
對於市場上關於 AI 投入產出比的質疑，如麻省理工學院報告指出的企業 AI 支出不見成效，Taylor 認為是主要是市場不成熟，很多企業進行「AI 觀光」，試圖自行構建複雜且易失敗的解決方案，而正確做法是購買專注於特定領域的成熟 AI 解決方案，隨著「應用型 AI 公司」變多，企業就能更直接獲取解決方案價值的 AI Agent，實現 AI 價值。
