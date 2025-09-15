鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-15 11:10

AI 領域熱度空前，狂熱發展態勢正引發各界對於「泡沫」的激烈爭論，對此 ChatGPT 母公司 OpenAI 董事長 Bret Taylor 最新表示，當下確實身處 AI 泡沫之中，但這不會阻礙 AI 最終創造巨大經濟價值。

OpenAI董事長：我們的確處在「AI泡沫」中 難免會出現巨大贏家 但同時也有人慘賠（圖：Shutterstock）

Taylor 近日接受《The Verge》訪問時認同 OpenAI 執行長奧特曼先前看法，並稱「我們正處於 AI 泡沫中，有人將損失一大筆錢」。

他也警告，跟任何顛覆性的科技浪潮一樣，AI 發展過程中必然會產生巨大贏家與大量輸家。AI 雖會改變經濟格局、創造巨大價值，但可與市場存在泡沫同時存在。

Taylor 把目前的 AI 熱潮和網路泡沫進行直接對比。他提到，當時有許多公司在網路泡沫破裂後倒下，但從長遠來看，「1999 年那些人對網路未來的判斷在某種程度上是正確的，如今亞馬遜和谷歌等誕生於那個時代的企業，已成為全球市值最高的企業之一，這顯示泡沫下的遠見是能兌現的」。

他還說：「事實上，如果你看世界的 GDP，網路對幾乎所有指標都有重大影響，有人可能會說 1999 年的所有人都是對的。」

Taylor 也詳述他對 AI 泡沫與網路泡沫類比的理解，關鍵在於區分方向的正確性與具體投資標的成功率。網路泡沫時，像 Webvan 這類網路生鮮配送商業模式雖失敗了，但核心理念在網路基礎設施成熟後，由 Instacart 和 DoorDash 等公司成功實現，顯示背後趨勢和需求是真實的。同樣地，早期大量投資光纖網路的公司雖破產，但這些基礎設施為數位經濟發展提供了支撐。

Taylor 指出，「AI 將改變經濟」和「很多人會虧錢」這兩個論點能同時成立，且歷史上有不少類似先例，這意味著當下巨額投資雖不一定讓所有參與者獲利，但都在為下一代 AI 應用奠定基礎。

此外，Taylor 不認可「模型迭代已顯著放緩」的觀點，並以編碼任務為例，新模型在特定領域仍有「階躍式」提升，但隨著模型能力成熟和普及，很多任務對模型要求已達「足夠好」水平，未來構建 AI 應用會更簡單。