華爾街正密切關注美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 舉行的政策會議，因其將在一個複雜的經濟背景下決定是否調整利率。近期公布的數據顯示，美國勞動市場趨於疲軟，而通貨膨脹壓力卻依然存在，這種「最糟糕的局面」，讓聯準會的決策過程充滿挑戰。

降息號角響？聯準會面臨抉擇：是救就業還是抗通膨？(圖:shutterstock)

上周公布的政府數據顯示，8 月份消費者物價指數 (CPI) 較前月上漲 0.4%，高於 7 月份的 0.2% 增幅，表明通膨仍具黏性。與此同時，勞動市場數據卻呈現疲態：每周初請失業金人數增至 263000 人，達到近 4 年來的最高點，較前一周修正後的 236000 人有所增加。

更令人擔憂的是，本周稍早公布的一項大規模就業數據修訂顯示，從 2024 年 4 月到 2025 年 3 月期間，美國的實際就業人數比最初報告的少了 911000 人。

聯準會在決定是否調整利率時，必須權衡其充分就業和物價穩定的雙重使命。前聯準會理事會經濟學家 Claudia Sahm 表示，這對聯準會來說是「最糟糕的局面」。她預計聯準會將在本周的兩天會議中降息 25 個基點，但同時也指出通膨「仍過於堅挺」。嘉信理財金融研究中心固定收益策略師 Collin Martin 也認同此觀點，稱「通膨仍然高企，且目前正朝錯誤的方向發展」。

儘管通膨數據頑固，市場普遍預期聯準會將會降息。投資者目前預期聯準會在今年降息 3 次的可能性高達 76%，反映出勞動市場日益顯現的裂痕。

然而，RSM 首席經濟學家 Joe Brusuelas 警告，儘管本周可能會有降息，但「數據的潛在趨勢，並未表明今年底前 3 次降息已成定論」。

儘管勞動市場放緩，Economic Cycle Research Institute 共同創辦人 Lakshman Achuthan 指出，這種放緩似乎並未將經濟推向懸崖邊緣。他表示：「我們不會看到勞動市場出現『硬著陸』般的崩潰... 這在某些時候可能會變得艱難，但還沒到那種程度。」

在這種複雜的經濟圖景下，華爾街策略師們對股市的態度依然樂觀，尤其看好人工智慧 (AI) 將在 2026 年進一步推動牛市。本周，甲骨文 (ORCL-US) 強勁的 AI 訂單積壓令投資者驚訝，凸顯了科技產業的實力。